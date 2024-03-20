Зможе прихистити більше сотні дітей: у Бучанському садочку модернізують укриття

У Бучанському дитсадку "Горобинка" триває облаштування другої частини найпростішого укриття. Приміщення зможе розмістити понад 130 дошкільнят під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Бучанська міська рада у Telegram.

У міськраді нагадали, що ремонт у підвалі дитсадка триває близько двох місяців – нині будівельники облаштовують запасний вихід, виконують стяжку підлоги, штукатурять стіни та створюють приміщення для розміщення санвузла.

Нове укриття облаштовують за підтримки місцевого відділу освіти та Дитячого фонду ООН — UNIСEF.

Що відомо про забезпечення укриттями закладів освіти на Київщині

Упродовж 2022-2023 років у Київській області відремонтували укриття майже в 900 закладах освіти. Цьогоріч планують облаштувати ще близько сотні укриттів в освітніх установах регіону.

У дитсадку в селі Крюківщина відкрили відремонтоване укриття. Його площу збільшили удвічі. Там облаштовані місця для інклюзивних занять зі спеціалістами та спортзал.

В Українці на території ліцею з'явилось укриття подвійного призначення. Сховище під час небезпеки зможе прийняти понад 600 людей, а за відсутності тривог слугуватиме спортзалом.

В Юрівському ліцеї Гатнянської громади відкрили укриття, яке вміщує 700 людей одночасно. Тут навчаються 365 дітей — переважно з сіл Юрівка та Віта-Поштова. Укриття є одним із найбільших в закладах освіти області — 725 м кв.

Наразі зводять бомбосховище у Гоголівському ліцеї, що в Броварському районі. Через відсутність укриття частина ліцеїстів змушені навчаютися дистанційно.

Будується протирадіаційне укриття на території Мархалівської гімназії у Фастівському районі. Через відсутність власного сховища гімназисти змушені навчатися у школі іншого населеного пункту.

На території Переяславського ліцею №5 теж зводять протирадіаційне укриття. Після введення сховища в експлуатацію ліцеїсти зможуть навчатися в одну зміну.