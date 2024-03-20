Правоохоронці виявили в одному з сіл Корюківського району схрон з арсеналом зброї: три автомати, п’ятнадцять гранатометів, двадцять дві гранати, 230 набоїв до автоматичної стрілецької зброї.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на офіційному сайті.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили для проведення експертизи.

Схрон зброї, який виявили правоохоронці. Поліція Чернігівської області

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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