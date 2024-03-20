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15 гранатометів, 22 гранати, три автомати з набоями: поліцейські виявили схрон зброї в одному з сіл Корюківського району
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15 гранатометів, 22 гранати, три автомати з набоями: поліцейські виявили схрон зброї в одному з сіл Корюківського району

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Схрон зброї, який виявили правоохоронці в одному з сіл Корюківського району
Схрон зброї, який виявили правоохоронці в одному з сіл Корюківського району. Поліція Чернігівської області

Правоохоронці виявили в одному з сіл Корюківського району схрон з арсеналом зброї: три автомати, п’ятнадцять гранатометів, двадцять дві гранати, 230 набоїв до автоматичної стрілецької зброї.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на офіційному сайті.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили для проведення експертизи.

Схрон зброї в одному з сіл Корюківського району на Чернігівщині, який виявили правоохоронці
Схрон зброї, який виявили правоохоронці. Поліція Чернігівської області

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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