В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Михайлом Козаком

В Ужгороді 20 березня попрощалися із полеглим на війні 47-річним сержантом Михайлом Козаком.
Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.
Прощалися із полеглим на війні гранатометником сержантом Михайлом Козаком на площі Народній. Віддати шану воїну прийшли рідні, близькі, представники влади, колеги, військові, містяни.
"Військовослужбовець на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Загинув під час виконання бойового завдання 11 березня 2024 року у населеному пункті Іванівське Донецької області, залишаючись до кінця вірним військовій присязі", — йдеться у повідомленні.
Полеглого захисника Михайла Козака поховали на Пагорбі Слави в Ужгороді. У загиблого залишилися батьки, сестра.
Вічна та світла пам'ять Герою!
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