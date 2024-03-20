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В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Михайлом Козаком
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В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Михайлом Козаком

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Прощання із Михайлом Козаком в Ужгороді
Прощання із Михайлом Козаком м. Ужгород. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

В Ужгороді 20 березня попрощалися із полеглим на війні 47-річним сержантом Михайлом Козаком.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

Прощалися із полеглим на війні гранатометником сержантом Михайлом Козаком на площі Народній. Віддати шану воїну прийшли рідні, близькі, представники влади, колеги, військові, містяни.

В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Михайлом Козаком
Прощання із Михайлом Козаком м. Ужгород. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

"Військовослужбовець на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати Україну. Загинув під час виконання бойового завдання 11 березня 2024 року у населеному пункті Іванівське Донецької області, залишаючись до кінця вірним військовій присязі", — йдеться у повідомленні.

В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Михайлом Козаком
Прощання із Михайлом Козаком м. Ужгород. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Полеглого захисника Михайла Козака поховали на Пагорбі Слави в Ужгороді. У загиблого залишилися батьки, сестра.

В Ужгороді попрощалися із полеглим захисником Михайлом Козаком
Прощання із Михайлом Козаком м. Ужгород. Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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