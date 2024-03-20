Сьогодні, 20 березня, у Шевченківському на Вознесенівському районах міста Запоріжжя в деяких будинках не буде водопостачання. Це пов'язано з аварійними ремонтними роботами на водопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької міської ради.

Так, водопостачання не буде з 22:00 20 березня до 05:00 21 березня у Шевченківському районі:

проспект Моторобудівників, 18-70;

вулиця Деповська, 1-95;

вулиця Кругова, 82-170;

вулиця Кущова, 1-50;

вулиця Омельченка, 1-40.

Окрім цього, з 22:00 20 березня до 06:00 21 березня відключать водопостачання у Вознесенівському районі:

вулиця Вузівська, 1-30;

вулиця Гастело, 1-30;

вулиця Героїв Крут, 10-76;

вулиця Героїв полку "Азов", 34-126;

вулиця Дивногірська, 21-30;

вулиця Нижня, 30-61;

вулиця Перемоги, 16, 18;

вулиця Сергія Тюленіна, 15-61.

На момент відключення підвіз води буде здійснюватися автоцистерною, зазначили у Запорізькій міськраді.

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