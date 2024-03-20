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У Запоріжжі тимчасово відключать водопостачання через аварійні роботи: графік та адреси
ВодаРегіони

У Запоріжжі тимчасово відключать водопостачання через аварійні роботи: графік та адреси

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Де не буде води у Запоріжжі 20 березня
Вода. Фото ілюстративне. Фото: Unsplash (ілюстративне)

Сьогодні, 20 березня, у Шевченківському на Вознесенівському районах міста Запоріжжя в деяких будинках не буде водопостачання. Це пов'язано з аварійними ремонтними роботами на водопроводі.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької міської ради.

Так, водопостачання не буде з 22:00 20 березня до 05:00 21 березня у Шевченківському районі:

  • проспект Моторобудівників, 18-70;
  • вулиця Деповська, 1-95;
  • вулиця Кругова, 82-170;
  • вулиця Кущова, 1-50;
  • вулиця Омельченка, 1-40.

Окрім цього, з 22:00 20 березня до 06:00 21 березня відключать водопостачання у Вознесенівському районі:

  • вулиця Вузівська, 1-30;
  • вулиця Гастело, 1-30;
  • вулиця Героїв Крут, 10-76;
  • вулиця Героїв полку "Азов", 34-126;
  • вулиця Дивногірська, 21-30;
  • вулиця Нижня, 30-61;
  • вулиця Перемоги, 16, 18;
  • вулиця Сергія Тюленіна, 15-61.

На момент відключення підвіз води буде здійснюватися автоцистерною, зазначили у Запорізькій міськраді.

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