Бійці 118 окремої механізованої бригади Збройних Сил України (ОМБр ЗСУ) вже рік використовують самохідну артилерійську установку (САУ) "Паладін", яку розробили в США. Нині військові працюють на Оріхівському напрямку.

Про особливості роботи з військовою технікою США бійці розповіли кореспондентам Суспільного.

Самохідна артилерійська установка "Паладін" на Запорізькому напрямку. Суспільне Запоріжжя

Для того, аби правильно користуватися самохідною артилерійською установкою, військові протягом місяця вчилися у Німеччини, розповів боєць на псевдо Ендрю. Чоловік — командир гармати САУ "Паладін":

"Для роботи потрібно четверо: в нас є механік-водій, командир гармати, навідник і заряджальник".

Військовослужбовець 118 ОМБр ЗСУ на псевдо Ендрю. Фото: Суспільне Запоріжжя

Самохідна артилерійська установка "Паладін", за словами військових, має дальність пострілу до двадцяти кілометрів та снаряди калібру 155 мм. Окрім цього САУ працює без комп'ютерів, на відміну від іншої сучасної техніки:

"Так краще. Нам дають координати, ми наводимось і прицільно б’ємо по позиціях росіян", — розповів військовий Ендрю.

Самохідна артилерійська установка "Паладін" на Запорізькому напрямку. Суспільне Запоріжжя

Під час роботи з установкою "Паладін" українські військові використовують різні боєприпаси, зокрема осколкові та касетні, розповів боєць на псевдо Хам:

"Касетні боєприпаси ми їх використовуємо в більшості проти піхоти. Це мається на увазі піхотні штурми російської армії, які були останнім часом дуже часто на Роботине, і це якраз наша зона відповідальності. Ми спалили не одну ворожу техніку там, БМП, танки. Не один мінометний розрахунок пішов на концерт до Кобзона".

Військовослужбовець 118 ОМБр ЗСУ на псевдо Хам. Суспільне Запоріжжя

Бійці на псевдо Ендрю та Хам раніше були піхотинцями. Саме досвід перебування у піхоті допомагає краще працювати з САУ "Паладін":

"Коли ти вже артилерист, ти розумієш, що таке допомога піхоті. Якщо немає прикриття, коли летять на голову снаряди, на голову піхоти. Тому завжди корисно, вчасно, якісно намагаємось відповідати і щоб контрбатарейну боротьбу росіян вигравати".

Робота самохідної артилерійської установки "Паладін". Фото: архів 118 ОМБр ЗСУ

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