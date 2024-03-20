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На війні загинув військовослужбовець із Запорізької області Андрій Авраменко
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На війні загинув військовослужбовець із Запорізької області Андрій Авраменко

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Військовий Андрій Авраменко
Загиблий військовий Андрій Авраменко. . Фото: Широківська територіальна громада

Обороняючи незалежність та територіальну цілісність України, на Донецькому напрямку загинув військовослужбовець з Лукашевого Запорізького району Андрій Авраменко.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомили у Широківській територіальній громаді.

У березні 2022 року чоловік пішов добровольцем захищати Україну. Воював на Запорізькому напрямку, а згодом на Донецькому, де і зустрів свій останній бій:

"Народився та жив в Лукашевому. Змалечку відвідував дитячий садок в цьому селі, а в юнацтві зустрів свою майбутню дружину. До повномасштабного вторгнення працював на ПАТ "Запоріжсталь". Колеги запам’ятали Андрія, як гарного спеціаліста, майстра своєї справи", – йдеться у повідомленні.

Андрію було 46 років. У загиблого захисника залишилися дружина та двоє доньок.

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