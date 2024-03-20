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Миколаївський глиноземний завод передано у власність держави
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Миколаївський глиноземний завод передано у власність держави

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Миколаївський глиноземний завод.
Миколаївський глиноземний завод. Фото: УНІАН

Процес націоналізації ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" завершено. Підприємство з початку 2000-х років контролював російським олігарх Олег Дерипаска. Станом на 20 березня 2024 року МГЗ передано під повне управління Фонду державного майна України.

Про це повідомили на сайті Фонду державного майна України.

За інформацією відомства, від 20 березня єдиним засновником підприємства є Фонд держмайна України.

За словами очільника ФДМ України Віталія Коваля, санкційні активи мають працювати винятково на розвиток вітчизняної економіки.

"Кожен успішний кейс — чітке підтвердження рішучості та роботи команди Фонду державного майна України на наближення перемоги та підтримку обороноздатності країни", — наголошує він.

Він також зазначив, ефективне використання санкційних активів може бути прикладом для інших країн щодо конфіскації та продажу російського майна за кордоном. Окрім того, важливо спрямовувати ці гроші на підтримку та відновлення України.

Що відомо

  • ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" — найбільше в Україні та одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Для потреб Миколаївського глиноземного заводу планується побудувати біля Миколаєва ще одне сховище для відходів від обробки бокситів і виробництва глинозему — червоного шламу. 12 березня 2021 року про ставок-накопичувач на території підприємства та перспективу нових шламових полів говорили під час першої зустрічі керівництва Миколаївського глиноземного заводу та представників Галицинівської територіальної громади.
  • У травні 2021 році громадська організація "Стоп шлам" подала позов до суду, вимагаючи матеріальної компенсації від заводу в розмірі понад 9 мільярдів гривень. 25 травня Заводський районний суд Миколаєва задовольнив позов громадської організації та зобов’язав керівництво заводу виплатити компенсацію. Керівництво МГЗ з рішенням суду не згодне — подало апеляцію.
  • Миколаївський глиноземний завод першого березня 2022 року тимчасово припинив свою роботу через неможливість відвантаження готової продукції.
  • Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски. Вони включають і Миколаївський глиноземний завод.

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