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Намагався незаконно перетнути кордон. На Закарпатті затримали жителя Кіровоградщини
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Намагався незаконно перетнути кордон. На Закарпатті затримали жителя Кіровоградщини

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Закарпатські прикордонники затримали групу чоловіків
На кордоні з Румунією затримали жителя Кіровоградщини. Державна прикордонна служба

На Закарпатті під час незаконної спроби перетнути кордон з Румунією затримали чоловіка з Кіровоградської області. Разом з ним прикордонники затримали двох жителів Київщини, жителя Полтавщини та Херсонщини.

Загалом упродовж доби затримали дев'ятьох чоловіків, повідомили у Державній прикордонній службі. Чотирьох — удень 18 березня, п'ятьох, серед яких і житель Кіровоградщини — 19 березня.

Чоловіків зупинили військові з відділу прикордонної служби "Яблунівка" Мукачівського загону о 3:30 на околиці села Вишково.

Двоє затриманих повторно намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску. Першу свою спробу вони здійснили на кордоні з Угорщиною.

За інформацією Держприкордонслужби, кожен із п’яти чоловіків заплатив провіднику від семи до десяти тисяч доларів.

Перетин кордону з Румунією
На Закарпатті прикордонники затримали жителя Кіровоградщини. Державна прикордонна служба

Щодо іншої групи, яку прикордонники затримали учора вдень: на Закарпаття троє з них приїхали з Харкова, їх компаньйон – з міста Черкаси. Чоловіки зізнались, що мали на меті за допомогою місцевого жителя незаконно перетнути кордон. За послуги переправників кожен із затриманих сплатив від шести до восьми тисяч доларів. Прикордонники затримали чоловіка, який надавав послуги із супроводу до кордону.

На всіх чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Санкція статті передбачає штраф від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Справи скерували до суду.

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