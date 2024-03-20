Понад 36 тисяч гривень на місяць на утримання одного офіцера безпеки у закладі освіти міста просить поліція охорони області знайти у бюджеті Чернігівську міську раду. На рік це майже 14 мільйонів гривень. Такі розрахунки надала поліція охорони Чернігівської області міській раді у листі з відповідним зверненням.

Цю інформацію у коментарі Суспільному повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Згідно з листом вартість утримання поліцейського для одного навчального закладу становитиме 36 380 гривень на місяць. У Чернігові 31 школа, де є ці офіцери безпеки. Отже, 36 380 гривень помножити на 31 заклад освіти дорівнює 1 127 780 гривень — це загальна вартість роботи офіцерів за місяць. Помноживши цю суму на 12 місяців — це 13 533 360 гривень. Стільки необхідно коштів на рік їх роботи", — повідомили у пресслужбі міськраді.

В.о. міського голови Олександр Ломако сказав, що Чернігівська територіальна громада не має фінансової можливості витрачати кошти на оплату праці офіцерів безпеки у школах міста. Про це повідомила пресслужба міськради на офіційному сайті.

Наразі Суспільне надіслало інформаційний запит до поліції охорони в Чернігівській області, щоб отримати роз’яснення стосовно розрахунків утримання поліцейських охорони в школах Чернігова.

Раніше, у коментарі Суспільному начальник управління поліції охорони в Чернігівській області Ігор Магдибор розповів, що до кінця цього навчального року (2023-2024 роки, — ред.) оплата праці офіцерів служби освітньої безпеки здійснюється коштом Національної поліції України. А лист був направлений, щоб вирішити подальше фінансування.

"На цьому, першому, етапі залучені поліцейські, які мали терміново закрити нагальні потреби у школах на прифронтових територіях, та таких, що межують із країнами-агресорами. Сам проєкт СОБ наразі узгоджується, визначається його структура та подальший функціонал, про що ми будемо інформувати", — розповів Магдибор.

Нагадаємо, проєкт "Офіцери служби освітньої безпеки" запрацював в Україні у січні цього року. На Чернігівщині він діє у районах, які наближені до зони бойових дій та кордону: Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському та у місті Чернігів. Загалом поліцейські безпеки з'явилися у 65 закладах освіти області.

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