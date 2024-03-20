Керівники загальноосвітніх навчальних закладів стверджують, що 81% педагогічних працівників, які працюють дистанційно, проводять заняття у синхронному режимі . Однак лише 50% вчителів вказують, що на усіх своїх уроках вони взаємодіють зі своїми учнями саме у такий спосіб. А 5% педагогів зізнаються: працюють виключно в асинхронному режимі . Водночас 4% учнів вказують, що уроки онлайн у них взагалі не проводяться. Що ж до загальної картини дистанційного навчання у Чернігівській області, за словами учнів, в онлайн форматі відбувається 71% навчальних занять. Такі цифри показав моніторинг організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти області у 2023/2024 навчальному році, який з 24 січня по 6 лютого проводили фахівці управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області шляхом онлайн-анкетування педагогів, учнів та їх батьків. В опитуванні взяли участь 47 директорів, 567 вчителів, 574 учні/учениці 9-х і 11-х класів та 1 116 батьків з 19-и громад Чернігівщини.

Про це Суспільному розповіла начальниця управління Державної служби якості освіти в Чернігівській області Тетяна Маханькова.

За її словами, 19 громад — це Бахмацька, Деснянська, Добрянська, Кіптівська, Козелецька, Корюківська, Мринська, Новгород-Сіверська, Ніжинська, Носівська, Новобілоуська, Остерська, Ріпкинська, Сновська, Срібнянська, Тупичівська, Холминська, Яблунівська та Чернігівська. У вивченні стану організації дистанційного навчання взяли участь учасники освітнього процесу із 43 закладів загальної середньої освіти (16 — із міської місцевості, 27 — із сільської місцевості) та чотирьох філій закладів загальної середньої освіти.

Чи в усіх є Інтернет?

Як виявив моніторинг, у восьми закладах освіти швидкість передачі даних в мережі Інтернет недостатня для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання. Натомість вдома і 97% педагогів, і 95% учнів вказали, що забезпечені і технічними засобами, і Інтернет-зв'язком.

Як вчителі подають новий матеріал на уроках

За словами педагогів:

92% вчителів пояснюють новий матеріал під час проведення уроків у синхронному режимі;

разом з тим 52% вчителів використовують ще й записане відео з поясненнями;

74% – готують презентації;

59% – використовують готові презентації;

24% — записують відео з поясненнями.

За словами учнів:

майже половина вчителів пропонує самостійне опрацювання підручника;

кожен п’ятий учень зазначив, що вчителями пропонуються такі форми роботи, як самостійний пошук матеріалу в Інтернеті та робота за наведеним алгоритмом.

Скільки домашніх завдань?

Достатньо до 30 хвилин для виконання домашніх завдань, що задаються. Так вважає п'ята частина (25%) опитаних педагогів.

Дівчина робить уроки вдома. Getty Images

В той самий час третина (33%) опитаних учнів стверджують — вони щоденно витрачають до двох годин часу для виконання домашніх завдань. З цим погоджуються і 40% батьків.

Ще більше часу: три і понад три години — виконують домашні завдання 45% учнів. І це підтверджує третина (37%) опитаних батьків.

І 60% педагогів зазначають: тривалість виконання домашнього завдання залежить від самого учня.

Не цікавляться, скільки саме часу проводять над домашніми завданнями їхні діти — 2% батьків.

Як перевіряють вивчений матеріал

Найпоширенішою формою контролю вивченого матеріалу, на думку всіх респондентів, є використання тестів із вибором однієї правильної відповіді. Так вважають 81% учнів, 70% батьків та 68% вчителів.

Разом з тим така ж частка педагогів (68%) виокремлює ще й онлайн-опитування як поширену форму контролю, що підтверджує 61% учнів та 54% опитаних батьків.

Фотозвіт записаного в зошиті практикують у своїй педагогічній діяльності половина (55%) опитаних педагогів, що підтверджує така ж частка здобувачів освіти.

Разом з тим половина вчителів-респондентів використовують завдання творчого змісту. Однак лише третина опитаних учнів знайома з такою формою контролю.

Використання рефератів майже не практикують.

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