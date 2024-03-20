Протягом останніх майже двох тижнів на Сумщині почастішала кількість обстрілів з території Росії. На громади армія РФ скидає керовані авіабомби, ракети, дрони-камікадзе та "шахеди" – б'ють по цивільній інфраструктурі та будинках мирних людей. Не припиняються обстріли з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. З прикордонних громад області, які знаходяться під постійним вогнем з території РФ, не припиняється евакуація. Яка ситуація в області – в цифрах та подіях та чи очікувати на новий наступ окупаційних військ РФ – в матеріалі Суспільного.

Евакуація мирних мешканців з прикордонних громад

В останні тижні найбільше від обстрілів російської армії потерпає Великописарівська громада. Евакуацію з громади почали 13 березня. "Земля здригається, будинки рушаться, логістики з п'ятикілометровою зоною немає", – описувала події в громаді тоді голова Людмила Бірюкова.

За інформацією начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, у Великописарівській громаді найбільш знищена інфраструктура серед громад Сумщини. Через російські удари у Попівці та Лукашівці – 97 % руйнувань. У Великій Писарівці – близько 40 % руйнувань – у більшості адмінбудівлі.

Велика Писарівка, Сумська обл. 20 березня 2024 рік Суспільне Суми Велика Писарівка Суспільне Суми Велика Писарівка Суспільне Суми Велика Писарівка Суспільне Суми

Як наслідок – центр селища Велика Писарівка російська армія 17 березня знищила повністю.

Центр селища Велика Писарівка. 17 березня 2024 рік. Таїсія Гричковська

Мешканців громади приймає Охтирка. За цей виїхало близько 200 мешканців.

12 березня Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли на територію РФ. Вони перетнули українсько-російський кордон і зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ. Російський Грайворонський район межує з українським селищем Велика Писарівка та селом Попівка. Там, станом на 18 березня лишалося близько 20 людей, з ними відсутній зв'язок, повідомляла голова громади.

Також Легіон "Свобода Росії" повідомляв про бої за Тьоткіно РФ. Населений пункт Тьоткіно межує з українським селом Рижівка Білопільської громади. Воно знаходиться у п'ятикілометровій зоні, з якої ще влітку 2023 року оголосили обов'язкову евакуацію. Утім, станом на початок березня в Рижівці ще залишаються люди.

Евакуація з прикордонної Рижівки на Сумщині. 16 березня 2024 р. Суспільне Суми

"Село рівняють з землею" – так мешканець прикордонної Рижівки Білопільської громади Василь Бортняк сказав про обстріли села:

Вже два дні село рівняють із землею. Сьогодні взагалі було пекло. Шустріші і молодші із села втекли. Залишилися такі, як ми (люди поважного віку), у кого немає транспорту і виїхати ні на чому. Сказали – робіть що хочете, хоч пішки йдіть, але завтра буде ще гірше.

З цього села була організована евакуація, повідомляв голова Юрій Зарко. Утім, станом на 20 березня там лишилося троє людей, виїхала 191 людина.

Загалом у Білопільській прикордонній громаді залишилось 39 людей у селі Іскрисківщина, 168 людей – у Павлівці, 65 – в Ободах.

Про бойові дії на суміжній до Сумщини території РФ розповідав керівник ГУР Кирило Буданов. "Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сили в них є", — сказав він про РДК. За його словами, добровольці допомагають Україні з першого дня широкомасштабної війни, були у багатьох гарячих точках.

12 березня війська РФ обстріляли Сумщину понад 300 разів – було зафіксовано 383 вибухи протягом дня. Внаслідок цього був поранений чоловік та п'ятеро дітей з Великописарівської громади. З цього дня кількість обстрілів області збільшилась.

Начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх збільшення кількості обстрілів області прокоментував так:

"Якщо протягом 2023 року було 123 авіаційні удари, то цього року за два з половиною місяці, а в основному за останні два тижні, – це 234 удари. Тобто значне зростання, у два рази. Застосування "шахедів" 2023 рік – 20, за два з половиною місяці цього року – 25. Що стосується FPV-дронів, дронів-камікадзе: зростання в три рази, до 186. Тобто ворог накопичив сили, ударні свої засоби ураження і починаючи з 1 січня 2024 року значно зростив інтенсивність нанесення авіаударів літаками, безпілотною авіацією і ракетними ударами. Основна мета цих ударів – цивільна інфраструктура".

Атака Сум "шахедами" та ракетами

6 березня, вперше цього року, російська армія атакувала Суми трьома "шахедами". Було три влучання у різних частинах обласного центру. Були травмовані семеро людей, серед них 10-річна дитина. 40 пошкоджених автомобілів, 13 багатоповерхівок та 500 вікон.

Будинок, у якому знаходяться амбулаторії, пошкоджений ударом "шахеда" 6 березня 2024 року. Суспільне Суми

Вночі 13 березня армія РФ знову атакувала Суми "шахедами". Була зруйнована п'ятиповерхівка. Троє людей внаслідок цього загинули.

Наслідки обстрілу Сум "шахедами", 13 березня 20224 рік. Суспільне Суми

Аварійно-пошукові роботи ДСНС тривали чотири дні. Рятувальники шукали тіло дівчини, яка жила на п'ятому поверсі, але її не вдалося знайти, вона вважається зниклою безвісти. Травмувалися 12 людей, станом на 19 березня у лікарнях лишаються троє поранених.

Наслідки обстрілу Сум "шахедами", 13 березня 20224 рік. Суспільне Суми

13 березня обласна військова адміністрація повідомляла про 332 вибухи протягом дня на Сумщині. А вночі 14 березня армія РФ атакувала цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля.

Це були ракетно-авіаційних удари по радіотехнічних об'єктах. Внаслідок пошкоджень частина території Сумщини тимчасово не могла приймати український телевізійний і радіосигнал. Тоді загинув інженер, який чергував на радіотехнічному обладнанні. Його тіло рятувальники виявили під уламками залізобетонних конструкцій.

17 березня Суми знову були під вогнем російської армії – були ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури.

Вперше цьогоріч російські військові випустили ракети по Конотопу. Били по цивільній інфраструктурі. Перший обстріл був ввечері 15 березня були пошкоджені п’ять будинків. 18 березня удари повторилися, були пошкоджені об'єкти комунальної сфери. Згодом міський голова Конотопа Артем Семеніхін Він зазначив: є причини вважати, що в місті є "ждуни" — ті, хто повідомляє про обстріли міста російським військовим:

"Ми обґрунтовано вважаємо, що тут є якийсь "ждун" або "ждуни", які корегують ворожі удари по Конотопу. Наші аналітики моніторили російські пабліки, то там описувалось – який димок іде, скільки часу горить і т.д. Це може прослідкувати той, хто безпосередньо бачить це на місці. Тут є чим займатись нашим спецслужбам, я впевнений, що вони справляться з цим завданням".

Водночас начальник Сумської ОВА Володимир Артюх 20 березня заявив: наразі в області триває будівництво фортифікаційних споруд. Остаточні терміни зведення, "до десяти тижнів". При цьому додав – російських угруповань, які б могли прорвати оборону на кордоні з областю, немає.

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