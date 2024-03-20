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Брав хабарі будівельними товарами: затримали співробітника тернопільського ТЦК
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Брав хабарі будівельними товарами: затримали співробітника тернопільського ТЦК

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Штаб-сержанта тернопільського ТЦК підозрюють у систематичному хабарництві. Чоловіка затримали оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Тернопільщини.

Про це Суспільному повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

"Користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші він обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень", — йдеться на сайті головного управління Нацполіції в Тернопільській області.

Брав хабарі будівельними товарами: затримали співробітника тернопільського ТЦК
Затримання співробітника Тернопільського ТЦК. Фото: Головне управління Нацполіції у Тернопільській області

Щоб залишатися непоміченим, підозрюваний вигадав корупційну схему.

"Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати чоловік або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього", — повідомила на сайті пресслужба поліції.

Інформацію про за правопорушення корупційної спрямованості співробітника підтвердив і Тернопільський обласний ТЦК СП на своїй сторінці в Фейсбуці.

"17 березня 2024 року за результатами спільно роботи військової контррозвідки та Національної поліції був затриманий за правопорушення корупційної спрямованості військовослужбовець Тернопільського ОМТЦК СП. Тривають першочергові слідчі дії. Керівництво та особовий склад Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засуджує вчинок військовослужбовця і всебічно сприятиме проведенню слідства. Ми розраховуємо на належну правову оцінку скоєного та невідворотність покарання винних", — йдеться у дописі.

Брав хабарі будівельними товарами: затримали співробітника тернопільського ТЦК
Затримання співробітника Тернопільського ТЦК. Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Правоохоронці затримали співробітника ТЦК в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі штаб-сержанту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне він може провести за ґратами до 10 років.

За словами Юлії Шевченко, чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Процесуальне керівництво в цій справі здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Заходи з викриття відбувалися у взаємодії зі співробітниками військової контррозвідки СБУ.

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