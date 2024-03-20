На Полтавщині захворюваність на ГРВІ перевищує базовий епідпоріг

У Полтавській області понад 8 тисяч людей захворіли на гострі респіраторні захворювання. Це більше, ніж за попередній тиждень.

У регіоні захворюваність на ГРВІ перевищує базовий епідемічний поріг на 19%. За тиждень на такі інфекції та COVID―19 захворіло на 18% більше людей ― 8 399. Про це під час брифінгу 20 березня розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

Від початку тижня померло три людини, у яких підтвердили коронавірус. А від початку епідсезону в регіоні було 52 летальних випадки:

48 людей померли від COVID―19;

чотири людини померли від грипу.

Епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий. Суспільне Полтава

За даними епідеміолога, нині найвищі показники захворюваності у Новоселівській, Щербанівській, Сенчанській, Коломацькій, Петрівсько-Роменській, Мачухівській та Кобеляцькій громадах.

Понад половина серед хворих ― діти, це майже 4 800. Через поширення грипу та ГРВІ у Полтавській області закрили п’ять закладів освіти:

два у Кременчуцькому районі;

два у Миргородському районі;

один у Лубенському районі.

Загалом у цих установах навчається 715 учнів, із яких більше 40 % були відсутні через хвороби. Це 291 дитина, повідомив Олександр Перцевий.

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