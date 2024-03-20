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У київських школярів наступного тижня починаються весняні канікули
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У київських школярів наступного тижня починаються весняні канікули

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У школах Києві з 25 березня 2024 року почнуться весняні канікули — Мондриївський
Школяр за партою. Фото ілюстративне: Суспільне Івано-Франківськ

У школах Києва з 25 березня стартують весняні канікули, які триватимуть до 31 березня включно. Причин для їх перенесення немає.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Він нагадав, що період відпочинку учнів визначається згідно з рекомендованою структурою навчального року. До початку канікул освітні заклади Києва продовжать працювати в очному, змішаному та дистанційному форматах, з огляду на безпекову ситуацію.

Як зауважив Валентин Мондриївський, під час весняних канікул у столичних закладах освіти діятимуть гуртки і компенсаторні заняття з різних предметів. Для педагогів організують низку вебінарів і тренінгів з питань психологічного розвантаження та підвищення професійної майстерності.

Раніше в КМДА інформували, що з 25 березня школи столиці почнуть прийом заяв до перших класів. Документи прийматимуть до 31 травня не тільки особисто, а й в електронному вигляді або у вигляді поштових листів.

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