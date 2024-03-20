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24 березня у Києві відбудеться акція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
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24 березня у Києві відбудеться акція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

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у Києві відбудеться акція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом
Медикиня фтизіопульмонологічного центру проводить дослідження на туберкульоз. Фото: Рівнеоблрада

Цієї неділі, 24 березня, з 13:00 до 14:00 у Києві на Майдані Незалежності біля Головного поштамту відбудеться інформаційно-просвітницька акція до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Про це інформує офіційний портал Києва.

Організатор акції — київська міська організація товариства Червоного Хреста України.

"Заходом "Чистий подих!" товариство прагне привернути увагу містян до необхідності ранньої діагностики, вчасного обстеження та лікування цієї небезпечної інфекційної хвороби — досі однієї з найбільш смертоносних у світі", — йдеться у повідомленні.

Туберкульоз — виліковний, і успіх у подоланні цієї недуги залежить від вчасного звернення до лікаря та розпочатого лікування. Тим більше, що сьогодні у столиці створено всі умови, щоб отримати консультації лікарів і пройти необхідні обстеження, запевняють у КМДА.

Учасники акції отримають повну інформацію про туберкульоз і його симптоми, практичні кроки для вчасного виявлення та лікування, адреси лікарень, а також відповідні тематичні буклети та літературу.

Щороку 24 березня міжнародна спільнота відзначає Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ця дата обрана не випадково, адже в цей день у 1882 році Роберт Кох оголосив про виявлення бактерії, що спричиняє захворювання. Відтоді було відкрито шлях до діагностики та лікування від туберкульозу.

За даними центру громадського здоров'я сьогодні в Україні більше ніж 18 500 людей хворіють на туберкульоз. За 2022 рік кількість захворюваності на туберкульоз зросла на 2,5%. Війна також впливає на поширення хвороби, але не значно.

Раніше повідомлялося, що на Київщині люди стали хворіти більше на туберкульоз. За минулий рік медики зареєстрували 883 випадки активного туберкульозу серед дітей та дорослих. У порівнянні з 2022 роком цей показник зріс на 11,5%.

У Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що в Україні почали діагностувати туберкульоз за допомогою штучного інтелекту. ШІ аналізує рентген-знімки і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легень. Це дозволяє виявити ураження з імовірністю від 1 до 100%.

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