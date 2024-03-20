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На Чернігівщині у двох закладах освіти встановлюють сонячні електростанції за кошти французької громадської організації
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На Чернігівщині у двох закладах освіти встановлюють сонячні електростанції за кошти французької громадської організації

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У Варвинському ліцеї встановлюють сонячну електростанцію
Встановлення сонячної електростанції. ФОТО: Варвинський ліцей №1

У Варвинському ліцеї №1 та Ніжинській загальноосвітній школі №15 встановлюють сонячні електростанції за кошти французької громадської організації "Електрики без кордонів". Загалом на Чернігівщині їх планують встановити ще у дев'ятьох закладах освіти, що у Чернігові, Мені, Коропі, Прилуках, Ріпках та Бахмачі.

Про це Суспільному розповів волонтер благодійного фонду "Фортечний" Максим Сидоров.

"Встановлюють електростанції завдяки міжнародній організації «Електрики без кордонів» та фонду «Фортечний». Монтажі у двох закладах розпочалися тиждень тому, а в інших не розпочалися ще. Поки йде встановлення, завершуються роботи з підключення генератора. Обладнання закупили в Україні".
Панелі, які встановлюють у Варвинському ліцеї №1
Панелі, які встановлюють у Варвинському ліцеї №1. ФОТО: Варвинський ліцеї №1

Як розповіла Суспільному директорка Варвинського ліцею №1 Тетяна Прищенко, заявку на встановлення сонячної електростанції вони подали рік тому.

"Ми отримали благодійну допомогу від фонду «Фортечний» та міжнародної організації «Електрики без кордонів». Перемовини йшли рік, технічна документація та розташування закладу перевірялося. У листопаді 2023 року представники цих компаній приїхали до нашого закладу, йшло обстеження даху і, відповідно, нашу заявку відібрали", — каже директорка.
Тетяна Прищенко
Тетяна Прищенко. ФОТО: Суспільне Чернігів (архів)

Загалом встановили 20 панелей, їх вартість близько шести тисяч євро, говорить Тетяна Прищенко.

"На сьогодні загальна потужність станції 10 кВт. Поки ці батареї можуть забезпечити освітлення в укритті. Якщо буде розширена місткість самого акумулятора, то станція забезпечуватиме повністю освітлення закладу", — каже Тетяна Прищенко.

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