У Києві захистять від забудови Літературний сквер

У Києві закріплять за Літературним сквером земельну ділянку площею 0,017 га, яка раніше перебувала у оренді приватного товариства.

Про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Денис Москаль.

Попередній орендар вирішив добровільно повернути місту земельну ділянку, яка розташована на території скверу.

За словами депутата, таке рішення дозволить комплексно оформити земельну ділянку загальною площею 0,82 га за Літературним сквером. Після війни там проведуть благоустрій за концепцією, яку погодять місцеві мешканці.

"Про жодну його забудову не може йти мова. Це наша принципова позиція як міської влади", — зазначив він.

Літературний сквер знаходиться на розі вулиць Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського. До перейменування він мав назву Чкалівський на честь радянського льотчика.