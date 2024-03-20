НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Я хочу бачити більше щасливих очей": історія волонтерки Марини Лебідь з Сумщини
ВОЛОНТЕРИЛЮДИЗСУВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Я хочу бачити більше щасливих очей": історія волонтерки Марини Лебідь з Сумщини

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Марина Лебідь — волонтерка благодійного фонду "Сумщина — незламний форпост". Жінка ділиться: близько 20 років керувала дитячим танцювальним колективом, а від початку повномасштабного вторгнення поєднує цивільну роботу з волонтерством.

"Я хочу бачити більше щасливих очей": історія волонтерки Марини Лебідь з Сумщини
Марина Лебідь, волонтерка. Марина Лебідь

"Спочатку це було не волонтер фонду, а від себе особисто. Це робились коктейлі Молотова, а далі там працювали з речами, продуктовими наборами, які йшли на громади і ми їх відвантажували. Далі, виникла ідея з однодумцями і ми заснували фонд "Сумщина —незламний форпост", — говорить Марина Лебідь, волонтерка благодійного фонду "Сумщина — незламний форпост".

"Я хочу бачити більше щасливих очей": історія волонтерки Марини Лебідь з Сумщини
Марина Лебідь, волонтерка. Марина Лебідь

Волонтери фонду працюють без вихідних, ділиться жінка. За період повномасштабної війни організували понад сотню поїздок, — розповідає Марина Лебідь.

"Я вважаю, що кожен українець повинен це робити. Бо хтось захищає, а ми, в цивільному житті, повинні допомагати всім чим можемо. Наш фонд займається всім. Це і військові, і амуніція, і машини, і дрони, це і цивільним харчі. Дитяче харчування. Тваринами теж ми опікуємось, бо якщо у нас є така можливість, хтось з друзів з-за кордону прислав чи люди принесли, то ми обов’язково це віддаємо".

Іноді доводиться їздити під обстрілами, — додає волонтерка.

"Я хочу бачити більше щасливих очей": історія волонтерки Марини Лебідь з Сумщини
Марина Лебідь, волонтерка. Марина Лебідь

"Учора це був Донбас, до цього — прикордоння — Велика Писарівка, де хлопці нас вивозили під обстрілами. Це дійсно було страшно, коли летить зверху все. Це також Ново-Слобідська громада. Наше прикордоння, скажемо так. Страх приходить, коли ти вже додому приїхав і ти згадуєш всі ці моменти, приходить страх, що могло відбутись взагалі з тобою. Але ти згадуєш очі військових, теплі обійми цивільних, сльози дітей і розумієш, що ти можеш і маєш робити ще більше, ніж ти зробив сьогодні. Коли настане перемога, і навіть зараз, коли нам дуже важко, я хочу бачити більше щасливих очей", — додає жінка.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Підозрюваний Алім Ібрагімлі
Кропивничанину, якого підозрюють у продажі посвідчень волонтера, не обрали запобіжний захід. Чому
Весняний курс "Безпечні канікули", сумські школярі, Товариство Червоного Хреста України
У Сумах волонтери організували весняний курс "Безпечні канікули" для школярів
Окопні свічки
"Два роки допомагаємо оборонцям": на Вінниччині вихованці станції юних техніків виготовляють окопні свічки та перископи
Ініціатор виробництва Ігор Грицишин
На Тернопільщині виготовляють перископи та антени до рацій
На початок