Удар РФ по Холодногірському району Харкова: є загиблі

Щонайменше п'ятеро людей загинули під час ракетного удару російських військ по Холодногірському району Харкова 20 березня.

Під удар потрапила восьмиповерхівка та виробничий цех, повідомив керівник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Звичайна типографія, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Серед поранених працівники підприємства, двоє з них у тяжкому стані. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі", — сказано у повідомленні.

Болвінов каже, що кількість поранених та загиблих не остаточна.

Доповнено 15:11. Двоє тіл загиблих лишаються під завалами — працівники ДСНС поки не можуть їх деблокувати, сказав у нацмарафоні керівник Харківської ОВА Синєгубов. За його даними, шістьох людей ушпиталили. Пожежу на цей час ще не загасили.

Вибух у Харкові пролунав о 12:58.

Доповнено 16:40. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до чотирьох, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Доповнено 17:26. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову зросла до п'ятьох людей, повідомили в облпрокуратурі.

Доповнено 17:52. Рятувальники локалізували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Холодногірському району Харкова, повідомили у ДСНС.

Пожежу локалізували о 17:44 пожежу на площі 10 тисяч квадратних метрів.

Доповнено 19:23. Протикорабельну ракету Х-35 застосувала РФ під час удару по Харкову 20 березня, повідомив очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко уточнені дані.

Доповнено 20:40. Кількість поранених внаслідок удару РФ по Харкову 20 березня зросла до восьми людей, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Сімох поранених шпиталізували, одному надали допомогу на місці.

Доповнено 20:55. Криміналісти порівнюватимуть зразки ДНК п'ятьох загиблих під час удару РФ у Харкові 20 березня та їхніх ймовірних родичів, повідомив начальник Слідчого управління поліції Сергій Болвінов.

"Попередньо, загиблі — це двоє жінок та троє чоловіків. Загалом в будівлі на момент обстрілу було 65 людей. Продовжуємо збирати інформацію. Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину", — написав Болвінов.

Доповнено 20:56. Станом на 20:20 рятувальники продовжують гасити пожежу у промисловій зоні, куди сьогодні вдень влучила російська ракета. Відкритого вогню у виробничій чотириповерховій будівлі вже немає. Рятувальники продовжують проливати водою приміщення, де все ще зберігається висока температура, розповів Суспільному речник ДСНС регіону Євген Василенко.

Також триває розбір завалів та пошук людей. У приміщеннях серед іншого була розташована типографія, де зберігалася велика кількість паперу, картону та фарби. Через це одразу після ракетного удару вогонь швидко поширився на усі чотири поверхи будівлі.

Під час гасіння пожежі вдалося врятувати одного з працівників підприємства, розказав Василенко. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, побачили чоловіка, який висів на кондиціонері біля вікна третього поверху. Висота складала близько 18 метрів над землею. Щоб дістатися до нього, рятувальники спершу розгорнули висувну трьохколінну пожежну драбину, а останній проліт подолали за допомогою штурмової драбини.

Доповнено 21:36. Дев'ятеро людей поранені внаслідок удару РФ по Харкову вдень 20 березня, повідомили дані на 21:30 в облуправлінні ДСНС.

Доповнено 22:22. П'ятеро людей зникли безвісти внаслідок удару РФ по Холодногірському району Харкова 20 березня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Їхні особи встановлені, але самі вони не перебувають ані серед поранених, ані серед загиблих", — написав Терехов.

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