Умови для людей у місцях несвободи на Кіровоградщині стали кращими, якщо порівнювати ситуацію з 2022 роком.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час робочої поїздки в Кіровоградську область.

За його словами, представники Офісу Омбудсмана можуть у будь-який час відвідати виправні колонії, СІЗО, психоневрологічні інтернати. Один з таких візитів був наприкінці 2022 року.

"У 2022 році на території Кіровоградської області наші моніторингові візити виявили негідне поводження в СІЗО і колонії №6. А саме: факти жорстокого поводження й побиття. З нашого боку були акти реагування. У 2024 році відбувся наступний моніторинговий візит. Ситуація покращилася. Можу це підтвердити. Хоча не на 100 відсотків, як би нам хотілося".

На офіційному сайті Омбудсмана є інформація, що 4 і 5 жовтня 2022 року представники Офісу Омбудсмана планово відвідували кропивницьке СІЗО. Там вони виявили випадки, які визначили як "катування й дискримінацію". А саме: у присутності керівників ізолятора ув'язнені й засуджені мали весь час тримати руки догори. Також команда Уповноваженого з прав людини відзначила порушення норм площі в 35 камерах.

"Коли ми фіксуємо негідне поводження з людьми, які перебувають у місцях несвободи, ми вимагаємо термінового реагування Мін'юсту, ДБР і представників прокуратури. Для нас не стоїть задача когось покарати. Ми маємо створити інститут дієвого національного превентивного механізму , який би показував, що, попри місця несвободи, людина залишається людиною", — сказав Дмитро Лубінець.

За його словами, Україну постійно моніторять міжнародні партнери. Вони приїжджають сюди, спілкуються з людьми в місцях несвободи й роблять окремий звіт по Україні кожні два роки.

Щоб захистити свої права, тепер жителі Кіровоградщини можуть звертатися безпосередньо в офіційне представництво Уповноваженого в Кіровоградській області. Воно розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Тараса Карпи, 84, кімната 118. Його очолює Галина Лугова.