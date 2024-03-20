НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Не на 100 відсотків, але ситуація покращилася" — Лубінець про права людини в місцях несвободи на Кіровоградщині
ПРАВА ЛЮДИНИСІЗОРегіони

"Не на 100 відсотків, але ситуація покращилася" — Лубінець про права людини в місцях несвободи на Кіровоградщині

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ілюстративне фото камери СІЗО
Ілюстративне фото. Pexels

Умови для людей у місцях несвободи на Кіровоградщині стали кращими, якщо порівнювати ситуацію з 2022 роком.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час робочої поїздки в Кіровоградську область.

За його словами, представники Офісу Омбудсмана можуть у будь-який час відвідати виправні колонії, СІЗО, психоневрологічні інтернати. Один з таких візитів був наприкінці 2022 року.

"У 2022 році на території Кіровоградської області наші моніторингові візити виявили негідне поводження в СІЗО і колонії №6. А саме: факти жорстокого поводження й побиття. З нашого боку були акти реагування. У 2024 році відбувся наступний моніторинговий візит. Ситуація покращилася. Можу це підтвердити. Хоча не на 100 відсотків, як би нам хотілося".

На офіційному сайті Омбудсмана є інформація, що 4 і 5 жовтня 2022 року представники Офісу Омбудсмана планово відвідували кропивницьке СІЗО. Там вони виявили випадки, які визначили як "катування й дискримінацію". А саме: у присутності керівників ізолятора ув'язнені й засуджені мали весь час тримати руки догори. Також команда Уповноваженого з прав людини відзначила порушення норм площі в 35 камерах.

"Коли ми фіксуємо негідне поводження з людьми, які перебувають у місцях несвободи, ми вимагаємо термінового реагування Мін'юсту, ДБР і представників прокуратури. Для нас не стоїть задача когось покарати. Ми маємо створити інститут дієвого національного превентивного механізмуНаціональний превентивний механізм — регулярний моніторинг усіх місць несвободи з метою попередження у них жорстокого поводження з людьми, які там утримуються., який би показував, що, попри місця несвободи, людина залишається людиною", — сказав Дмитро Лубінець.

За його словами, Україну постійно моніторять міжнародні партнери. Вони приїжджають сюди, спілкуються з людьми в місцях несвободи й роблять окремий звіт по Україні кожні два роки.

Щоб захистити свої права, тепер жителі Кіровоградщини можуть звертатися безпосередньо в офіційне представництво Уповноваженого в Кіровоградській області. Воно розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Тараса Карпи, 84, кімната 118. Його очолює Галина Лугова.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Мітинг родичів військовополонених з ЧАЕС на Красній площі у Чернігові 24 лютого 2024 року
"По ЧАЕС точно не найгірша ситуація": омбудсман Лубінець про роботу над поверненням полонених нацгвардійців
суд, російський військовий, жорстоке поводження з людьми, окупація села Вікторівка
У Чернігові судять російського військового за жорстоке поводження з цивільними людьми під час окупації села Вікторівка
Порушення прав людини
Понад 600 звернень щодо порушень прав людини надійшло від жителів Чернігівщини з початку 2024 року
Гайсинський район підозра селищному голові
Голову однієї з територіальних громад Вінниччини підозрюють у розтраті державних коштів
На початок