У Тернополі демонтували сторічну браму. Її відправлять на реставрацію до Львова.

Про це Суспільному розповів учасник ініціативи "Брами Тернополя" Петро Петрига.

Чоловік каже, брамі приблизно 100 років, її відновлення оплачують жителі Тернополя.

Сторічна брама. Фото: Суспільне Тернопіль

Демонтовують браму реставратори зі Львова. Керівник фірми з реставрації Ярослав Пащак каже, працюють на замовлення учасників ініціативи "Брами Тернополя".

"Особливість цієї брами в тому, що вона є металева, тобто вона зроблена типово на завісах, які встановлюються на підп’ятники. Вона досить легко відкривається, не просідає. Дуже цікаві були ручки, які втрачені, будемо шукати відповідники. Хоча на фотографіях ми знайшли тільки уламок ручки. І дуже гарні оригінальні накладки залишилися. Брама є закрита повністю металом. Передбачаємо, що також, як в той період це було закрито склом, верхня частина також була закрита склом. Є гачки, які ми передбачаємо, що утримували раму в якій було скло. Попробуємо відновити за аналогом. Вартість такої роботи ми домовилися 75 тисяч гривень, зі всіма витратами та доїздом, матеріалами і роботою".

Керівник фірми з реставрації Ярослав Пащак. Фото: Суспільне Тернопіль

Ярослав Пащак розповідає, в якому стані брама, яка знаходилась на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 11.

"Весь метал поржавів і вже вигнаний, його потрібно відрізати і встановлювати новий. Така корозія, що солі вигнули раму".

Брама на вулиці Сагайдачного. Фото: Суспільне Тернопіль

Петро Петрига — учасник ініціативи "Брами Тернополя". Чоловік каже, разом з іншими учасниками досліджують історію брам Тернополя. Тепер вирішили відреставрувати одну з них. Чоловік говорить, що цій брамі приблизно 100 років.

"Це перші двері, які будуть відреставровані нашою ініціативною групою. Проєкт в соцмережі розповідає про історію міста вже приблизно 1, 5 року. Ми органічно дійшли до того, що потрібно не тільки говорити, а й робити для нашого міста, щоб відновити історичну спадщину, яка залишилась. Перемовини ведуться ще з літа, дуже довго. Дозвіл маємо отримати від міністерства культури, міської ради, жителів і тільки тоді могли запустити цей процес реставрації. Проєкт реалізовується за гроші жителів міста. В основному – "Патреон". 80% він займає, а далі це частина жителів даного під’їзду. За допомогою такого об’єднання можемо розпочати реставрацію цього проєкту".

Учасник ініціативи Петро Петрига. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Петра Петриги, відреставровану браму повернуть у Тернопіль до Великодня. Чоловік каже, зараз ведуть перемовини щодо реставрації ще двох брам.