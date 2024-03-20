Якою буде погода на Івано-Франківщині 21 березня

21 березня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів, вночі та вранці — слабкий туман.
Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2⁰ морозу, вдень — до 8-10⁰ тепла. По області температура вночі — від 3° морозу до 2° тепла, вдень — 6-11⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде 1-6⁰ морозу, вдень — від 0⁰ до 5⁰ тепла.
Вітер — північно-східний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри, у тумані — 600-900 метрів.
Також 21 березня у високогiр'ї Iвано-Франкiвської області прогнозують помірну снiголавинну небезпеку.
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