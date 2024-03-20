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ПФК "Звягель" з Житомирщини підписав нового футболіста — екс-гравця лондонського "Арсеналу"
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ПФК "Звягель" з Житомирщини підписав нового футболіста — екс-гравця лондонського "Арсеналу"

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Футбол, спорт, ФК, Звягель, футболіст, гравець, "Арсенал", Житомирщина
Новий гравець ПФК "Звягель" Джордж Льюїс, Житомирщина, 20 березня 2024 року. ПФК "Звягель"

Професійний футбольний клуб "Звягель" з Житомирщини взяв до команди нового футболіста — 23-річного екс-гравця лондонського "Арсеналу" Джорджа Льюїса.

Про це повідомляє пресслужба клубу на сторінці в мережі Facebook.

За цією інформацією, Джордж виступає на позиції вінгера на обох флангах та вже активно відіграв у трьох спарингах звягелян на третьому зимовому зборі та відзначився гольовою передачею. У професійному футбольному клубі "Звягель" гратиме під номером 44.

"Джордж Льюїс Ігаба-Ішімве — 23-річний норвезький футболіст родом з Руанди. У юнацькому віці виступав у Норвегії, після чого переїхав до лондонського "Арсеналу" в команду U-23, де у 13 матчах забив гол та віддав гольову передачу. При цьому Льюїс тренувався і з основною командою "Канонірів" під керівництвом Мікеля Артети. Через травми не зумів повноцінно продовжити виступи в Англії, однак зараз – відновлюватиме кар’єру в нашій команді!", — йдеться в повідомленні.

Професійний футбольний клуб "Звягель" є лідером третього за силою дивізіону – Другої ліги ПФЛ. Із 40 очками в своєму арсеналі він очолює турнірну таблицю. Найближчу гру 20 туру команда проведе 22 березня на стадіоні "Спартак-Арена" в Житомирі. Звягеляни зустрінуться із командою Кремінь-2 із Кременчука.

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