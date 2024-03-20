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"У прифронтовому місті поводження зі зброєю є обов'язковим": як у Запоріжжі навчають стрільбі цивільних
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"У прифронтовому місті поводження зі зброєю є обов'язковим": як у Запоріжжі навчають стрільбі цивільних

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Навчання стрільбі в Запоріжжі для цивільних
Навчання стрільбі цивільних. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі в центрі стрілецької підготовки "Перший" проводять безоплатні заняття для охочих опанувати зброю. Щонеділі інструктори вчать цивільне населення поводженню зі зброєю.

Як відбуваються навчання — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Від початку повномасштабної війни інструктори центру працювали з військовими, але з літа 2023 року вирішили розширити свій спектр навчання ще і на цивільних, каже інструктор центру на позивний “Птах”:

"У прифронтовому місті поводження зі зброєю є обов'язковим": як у Запоріжжі навчають стрільбі цивільних
Інструктор центру стрілецької підготовки на позивний "Птах". Фото: Суспільне Запоріжжя
Ми займалися військовою підготовкою, була велика потреба в інструкторах, багато з них пішли на фронт воювати. Було мало кому навчати військових. Зараз вже більше двох років йде війна. Ми вирішили займатися підготовкою цивільних, адже ми у прифронтовому місті. Маніпуляції та поводження зі зброєю для цивільних є обов'язковим”.

За плечима "Птаха" 10 років досвіду. Інструктор каже, перед першим пострілом учень повинен вивчити основи:

"У прифронтовому місті поводження зі зброєю є обов'язковим": як у Запоріжжі навчають стрільбі цивільних
Навчання цивільних стрільбі. Фото: Суспільне Запоріжжя
Такі базові навички, як зарядити, приготуватися. Пристібаємо магазин. Підбиваємо. Патрон у патронник. Ставимо на запобіжник. Стрілок знаходиться в готовності пострілу, все, що йому потрібно зробити, це коли звучить команда “контакт” — винести зброю, зняти з запобіжника і зробити постріл”.

Жителька Запоріжжя Анна Серба каже, вже впевнено відчуває себе зі зброєю у руках, бо це її десяте заняття на полігоні:

"У прифронтовому місті поводження зі зброєю є обов'язковим": як у Запоріжжі навчають стрільбі цивільних
Анна Серба, жителька Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя
Стійка, вставляти магазин, тримати правильно, вкладати зброю, прицілюватися, влучати навіть вдається. І кожного разу це все тренується".

Анна працює у сфері IT, займається боксом, а відтепер і стрільба для неї стала невід’ємним хобі, каже жінка. На початку їй було важко, зараз — бачить прогрес:

"Мені все дуже подобається. Мені здається, що це не менш жіноче, ніж чоловіче. Так що так, спробувати, принаймні один раз, потрібно. Такий час, що треба все вміти, себе захищати, не знаємо, що далі буде. Може прийдеться допомагати чоловікам, які ризикують своїм життям заради нас щодня".

На полігоні пліч-о-пліч з Анною відпрацьовує свої перші навички і її син — 19-річний Нікіта. Хлопець працює біологом у Київській області, каже: робота кропітка, тож на курс приїжджає не тільки за знаннями, а й за емоціями:

"У прифронтовому місті поводження зі зброєю є обов'язковим": як у Запоріжжі навчають стрільбі цивільних
Нікіта, син Анни. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Враження гарні, за два місяці вже забув, але сьогодні вже повторюю те, що вчив минулого разу. Різні стрілкові позиції згадую, як тіло правильно тримати. Подобається, що нові навички практикую".

За словами інструктора на позивний "Птах", до центру приходять здебільшого чоловіки, але й жінки також:

"У прифронтовому місті поводження зі зброєю є обов'язковим": як у Запоріжжі навчають стрільбі цивільних
Навчання цивільних стрільбі. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Якщо брати зі 100%, то 70 % — це чоловіки, а ще 30 % — жінки. Жінки більш відповідальніше відносяться. І слухають, і роблять те, що каже інструктор. Чоловіки більш самовпевнені".
"У прифронтовому місті поводження зі зброєю є обов'язковим": як у Запоріжжі навчають стрільбі цивільних
Інструктор центру стрілецької підготовки на позивний "Птах". Фото: Суспільне Запоріжжя

Загалом заняття зі стрілецької підготовки відвідали вже понад 400 цивільних, говорить інструктор центру. Надалі планують розширити курс та навчати охочих поводженню з гладкоствольною та травматичною зброєю.

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