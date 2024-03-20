Всеукраїнські шкільні олімпіади. Кіровоградщину представлятимуть пів сотні учнів

Цьогоріч Кіровоградську область у всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів представлятиме 51 учень, торік було 47.

Про це розповіла під час брифінгу директорка департаменту освіти Ельза Лещенко.

У цьому навчальному році шкільні олімпіади проходили онлайн, це головна відмінність від попередніх років. Вони тривали з 13 січня по 25 лютого з 19 навчальних предметів.

За словами Ельзи Лещенко, майже всі громади області брали участь у шкільних олімпіадах. Найбільше учнів з Кропивницької, Помічнянської та Світловодської.

На четвертий всеукраїнський етап поїдуть учні з Кропивницької, Олександрівської, Світловодської, Новоукраїнської, Первозванівської, Перегонівської, Новомиргородської, Благовіщенської, Побузької, Устинівської, Новопразької, Долинської та Компаніївської громад.

Олімпіаду з кожного предмету проведуть у різних містах України. Гроші на дорогу для учнів та вчителів передбачили в бюджеті області. Суму не назвала.

Переможці всеукраїнських олімпіад отримують стипендію від президента України щомісячно протягом 10 місяців.