Сумській молоді розповіли як впливає війна на природу Сумщини та світу. У Сумах робили це в рамках триденної академії із зеленого відновлення "Green REstoration Academy".

Захід "Green REstoration Acadeny". Наталя Ярошенко/Facebook/Наталя Ярошенко

Співорганізаторка заходу — засновниця проєкту про вплив війни на довкілля “EnWar_mental”, науковиця та волонтерка, Наталка Ярошенко.

“Перший день ми перевели в онлайн-формат, залучили молодь, яка знаходилася в межах області. Ми говорили про вплив війни у кожному регіоні країни, залучили спікерку з Гамбурзького університету. Другий день ми почали тестувати гібридну частину. Останній день — хакатон — говорили про те, як ЄС долучається до даної тематики. Окрім фінансової, це моменти, що пов'язані з політичною адвокацією. Також залучали студентів до квізу зі статистичною інформацією від Міндовілля.

Захід "Green REstoration Acadeny". Наталя Ярошенко/Facebook

Участь у навчанні взяли понад 40 учасників. Це школярі, студенти, вчителі як міста, так і області. Серед них майбутній агроном Антон Ветошко.

“Найбільш зачепив факт про масштаби "у нуль" знищених лісів. У Луганській області лісу вигоріло, як площа Львову, це доволі велика цифра, враховуючи, що це більше степовий регіон. І фактором впливу на мене стало те, що я і сам зі сходу. Проєкт розповідав про вже готові методи вирішення та наштовхував на роздуми про внесення власних ініціатив в це питання. Також здобув безліч корисної інформації, яка буде корисна мені як студенту”, — говорить Антон.

Наталя Ярошенко. Наталя Ярошенко/Facebook

Як війна вплинула безпосередньо на Сумщину — Суспільному розповіла Наталя Ярошенко. Далі пряма мова від неї.

Наталю, які є руйнування довкілля в області?

Сумщина після окупації зазнала неабиякого впливу на довкілля. Під постійними обстрілами два національні парки перлини Сумщини НПП “Деснянсько-Старогутський” та НПП “Гетьманський”. За останній рік проводилися дослідження по цих об'єктах, їх проводять в рамках україно-німецького проєкту “Ukraine Nature”. У Сумах про цей аспект війни дуже мало знають.

Які справи в області стосовно ґрунтів, згідно з дослідженнями?

Сумщина страждає від пожеж внаслідок обстрілів. Пожежі це неконтрольовані міграції фауни, втрати видового різноманіття серед флори та фауни, вигорання родючого шару землі, забруднення ґрунту, води.

Відповідно до останніх даних щодо ґрунтів, яким чином вирви від снарядів мають вплив на забруднення. Вирва — це перемішування ґрунту, цей ґрунт певний час не зможе бути використаний, проте з іншого боку, саме забруднення уламками боєприпасів, мін, знаходить на певній відстані від вирви — 3-5 метрів.

На Сумщині більшість лісів не можна відвідувати через замінування. Тобто вони залишаться без заходів лісогосподарського менеджменту. Це можливі втрати серед фауни через розрив мін і снарядів, залишені російськими окупантами.

Чи можна підрахувати збитки?

Підрахувати майже нереально. Ми ніколи не зможемо повністю порахувати збитки.

Не можна говорить про відновлення того чи іншого регіону до завершення війни з РФ. Суми збитків понад 72 млн грн, яку зазначали станом на минулий рік, на сьогодні є нерелевантною, бо на наш регіон скинули понад 400 авіабомб.

Як реагує молодь на такі дані?

Тема не проста і не проста в роботі над нею. Вони бачили, що проблема є і з нею можна щось робити. Молодь реагувала по різному. Я бачила в очах наших учасників не лише якесь засмучення, а усвідомлення того, що довкілля страждає. Молодь не готова ще бачити, що ми впливаємо на глобальну безпеку у світі.

Коли ми говоримо про ландшафти, забруднення ґрунтів, води, збільшення викидів вуглекислого газу, що несе збільшення тиску на парниковий ефект, ми змушуємо світову спільному замислюватися про глобальні наслідки. І цей зв'язок від локального до глобального викликає у молоді здивування, вони не готові бачити, що ми впливаємо на глобальну безпеку у світі. Це десь розгубленість, страх, але найбільше це усвідомлення, це те, над чим варто працювати, аби українці могли працювати над цими питаннями на інших рівнях і адвокатувати ці питання, починаючи від однолітків, батьків, розвінчувати пропаганду. Так, до речі, на Сумщині є випадки екологічного ІПСО.

“enWAR_mental” — проєкт української команди, яка поширює знання серед дітей та молоді закордоном про екоциди російської армії в Україні. Для цього розробники проєкту видали комікс з доповненою реальністю.

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