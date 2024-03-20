Капітальний ремонт дороги: у Києві один з автобусів змінить свій маршрут

У Києві на майже три тижні вносяться зміни в роботу одного з автобусних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що відзавтра, 21 березня, до 11 квітня автобус № 90 курсуватиме зі змінами на окремій ділянці — біля Кільцевої дороги.

"Зміни в роботі пасажирського транспорту пов'язані з капітальним ремонтом ділянки дороги Т-10-27 Київське півкільце від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе", — йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що з 18 березня до 30 квітня (крім вихідних днів) зміниться маршрут трамваїв № 5. Транспорт курсуватиме від вул. Сержа Лифаря до станції "Романа Шухевича" з 10:00 до 16:00. В цей час комунальники виправлятимуть профіль трамвайних колій на ділянці від станції "Романа Шухевича" до станції "Райдужний". Робота маршруту трамваїв № 4 не зміниться.

Маршрут автобуса № 90. Фото: КМДА

Також у КМДА повідомляли, що до 20 березня включно з 12:00 до 17:00 тимчасово обмежать рух транспорту такими вулицями: