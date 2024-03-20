У Бучі зведуть найбільший на Київщині торговельний центр

У Бучі на Київщині планують відкрити новий торговельний центр. Його зведуть на місці будівлі, яка була зруйнована під час повномасштабного російського вторгнення.

Про це у Telegram повідомляє Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Міський голова Бучі показав проєкт нового Епіцентру "Bucha Gallery" по вулиці Нове Шосе. Його планують побудувати до кінця цього року.

"Це понад 600 робочих місць для жителів нашої громади та більш як 30 мільйонів податків до місцевого бюджету щорічно", — сказав Федорук.

За його словами, загальна площа нового торговельно-розважального центру становитиме 97 тисяч квадратних метрів. Це буде найбільший ТРЦ у Київській області.

Що відомо про руйнування і відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року в регіоні зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено понад 28 тисяч об'єктів. Основний "удар" припав на житло — 24,3 тис. будівель. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адмінбудівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд.

На кінець 2023 року на Київщині відновили повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності понад 16,5 тисяч об'єктів, пошкоджених через агресію РФ. Із них 15 тисяч — це багатоквартирні та приватні житлові будинки.

В регіоні створили Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати всі етапи відновлення від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.