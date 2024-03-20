Вінничанин здобув дві нагороди на міжнародному турнірі зі стрільби кульової

Святослав Гудзий із Ладижина, що на Вінниччині, здобув дві нагороди на міжнародному турнірі зі стрільби кульової. Змагання проходили з 14 по 17 березня у польському Вроцлаві.
Про це повідомили на сайті Ладижинської міської територіальної громади.
Святослав Гудзий з Дар'єю Дудкою на п'єдесталі. Ладижинська міська територіальна громада
Святослав здобув бронзову медаль у вправі ГП-6 (стрільба з гвинтівки стоячи на відстані 60 пострілів на 10 метрах). А у складі змішаної пари у вправі ГП-МІХ (стрільба з пневматичної гвинтівки на 10 метрів) разом з Дар'єю Дудкою виборов перше місце. За п’єдестал змагалися 22 команди.
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