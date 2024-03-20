Чернігівський апеляційний суд 11 березня задовольнив скаргу прокурора та призначив жителю Буянок Максиму Криволапу покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна. Його визнали винним за ч.2 статті 111 КК України (державна зрада) та ч.1 статті 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Про це йдеться у вироку суду.

Чернігівський районний суд виніс вирок Максиму Криволапу — 10 років за ґратами та конфіскація майна 25 грудня 2023 року.

Апеляційну скаргу подали, бо 10 років це менше ніж передбачає санкція статті про державну зраду. Пом'якшення покарання колегія суддів аргументувала тим, що російські військові вчиняли тиск на підсудного, під час окупації. Далі цитуємо:

"Колегія суддів доходить висновку, що як обставину, що пом'якшує покарання, слід визнати вчинення ним злочину під впливом погрози та примусу".

Про вирок Чернігівського районного суду 25 грудня 2023 року Суспільне знімало сюжет:

В чому суть справи

Максима Криволапа звинуватили в тому, що він здав окупаційним військам односельця-атовця.

Під час судового розгляду Максим Криволап пояснював, що боявся за своє життя, і тому під час окупації Буянок повідомляв росіянам інформацію, яку вони вимагали.

"Я кажу, дружище, так сталося, що я назвав прізвища, якось старайся — втікай", — сказав Максим Криволап.

Після цього друга Максима Романа Артеменка забрали до підвалу школи у Вишневому, де били, а наступного дня викинули на кладовищі.

"Я попрощався з усіма. Я взагалі не очікував, що назад прийду додому. Викинули мене на кладовищі у сусідньому селі, у Вишневому. Я був без свідомості. Я був без свідомості без нічого, йшла якась бабуся, водичкою мене полила і я отямився", — розповів Роман Артеменко.

Одне із судових засідань у листопаді 2023 року:

Рідні засудженого у державній зраді ситуацію не коментують. З квітня 2022 року засуджений перебуває під вартою.

Вирок апеляційного суду набрав законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржений в касаційному порядку протягом трьох місяців.

Одне із судових засідань у грудні 2022 року Суспільне знімало сюжет:

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