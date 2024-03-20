У Чернівцях у 2024 році планують відремонтувати два відрізки вулиці Руської. Йдеться про ділянки від вулиці Зеленої до вулиці Січових Стрільців та до вулиці Фастівської.

Про це йдеться на платформі Prozorro.

Згідно з тендером, очікувана вартість поточного ремонту вулиці Руської від Січових Стрільців до Фастівської становить понад 52,2 мільйона гривень. Згідно з тендерною документацією, підрядник має прочистити каналізацію, змінити каналізаційні люки та замінити асфальтове покриття, а також влаштувати тротуари, посадкові майданчики та нанести розмітку. Ці роботи мають виконати до 1 жовтня 2024 року.

Також капітально відремонтують ділянку вулиці Руської від вулиці Зеленої до Січових Стрільців. Згідно з тендером, роботи виконуватиме компанія "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР". Це єдина компанія, яка подала тендерну пропозицію. Вартість робіт становить майже 34,9 мільйона гривень.

Згідно з календарним планом за додатковою угодою з підрядником, роботи розпочнуть у березні 2024 року. До серпня підрядник облаштовуватиме каналізаційні, водопровідні мережі, а також мережі електро- та газопостачання. З квітня почнуть улаштовувати покриття доріг та тротуарів. Роботи мають завершити до 1 грудня 2024 року.

"Місто активно закуповує новий громадський транспорт, який не витримає тривалої експлуатації по розбитій вулиці. Нелогічно інвестувати в новий транспорт, а потім витрачати кошти на його постійний ремонт", — написав у Facebook заступник міського голови Василь Зазуляк.

Коли на ділянці розпочнуть ремонтні роботи, там обмежать рух транспорту. В міськраді повідомили, що готують схему об'їзду та узгоджують її з поліцією.

Що відомо про ремонт вулиці Руської в Чернівцях

У 2019 році вулицю Руську відремонтували на ділянці від вулиці Сагайдачного до мосту біля вулиці Зеленої. До жовтня 2019 року підрядник мав зробити ремонт і ділянки до вулиці Січових Стрільців, але роботи не завершив.

За даними департаменту інфраструктури та благоустрою, скоригували старий проєкт ремонту відрізка вулиці. Проєкт ремонту скорегували, враховуючи актуальні ціни. Він пройшов державну експертизу.

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