НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Цьогоріч у Чернівцях планують відремонтувати два відрізки вулиці Руської: яка вартість та коли завершать роботи
ІНФРАСТРУКТУРАРемонтТендерРегіони

Цьогоріч у Чернівцях планують відремонтувати два відрізки вулиці Руської: яка вартість та коли завершать роботи

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
вулиця руська чернівці
Вулиця Руська у Чернівцях. Фото: Facebook/Тарас Піц

У Чернівцях у 2024 році планують відремонтувати два відрізки вулиці Руської. Йдеться про ділянки від вулиці Зеленої до вулиці Січових Стрільців та до вулиці Фастівської.

Про це йдеться на платформі Prozorro.

Згідно з тендером, очікувана вартість поточного ремонту вулиці Руської від Січових Стрільців до Фастівської становить понад 52,2 мільйона гривень. Згідно з тендерною документацією, підрядник має прочистити каналізацію, змінити каналізаційні люки та замінити асфальтове покриття, а також влаштувати тротуари, посадкові майданчики та нанести розмітку. Ці роботи мають виконати до 1 жовтня 2024 року.

Також капітально відремонтують ділянку вулиці Руської від вулиці Зеленої до Січових Стрільців. Згідно з тендером, роботи виконуватиме компанія "ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР". Це єдина компанія, яка подала тендерну пропозицію. Вартість робіт становить майже 34,9 мільйона гривень.

Згідно з календарним планом за додатковою угодою з підрядником, роботи розпочнуть у березні 2024 року. До серпня підрядник облаштовуватиме каналізаційні, водопровідні мережі, а також мережі електро- та газопостачання. З квітня почнуть улаштовувати покриття доріг та тротуарів. Роботи мають завершити до 1 грудня 2024 року.

"Місто активно закуповує новий громадський транспорт, який не витримає тривалої експлуатації по розбитій вулиці. Нелогічно інвестувати в новий транспорт, а потім витрачати кошти на його постійний ремонт", — написав у Facebook заступник міського голови Василь Зазуляк.

Коли на ділянці розпочнуть ремонтні роботи, там обмежать рух транспорту. В міськраді повідомили, що готують схему об'їзду та узгоджують її з поліцією.

Що відомо про ремонт вулиці Руської в Чернівцях

У 2019 році вулицю Руську відремонтували на ділянці від вулиці Сагайдачного до мосту біля вулиці Зеленої. До жовтня 2019 року підрядник мав зробити ремонт і ділянки до вулиці Січових Стрільців, але роботи не завершив.

За даними департаменту інфраструктури та благоустрою, скоригували старий проєкт ремонту відрізка вулиці. Проєкт ремонту скорегували, враховуючи актуальні ціни. Він пройшов державну експертизу.

Читайте Суспільне Чернівці в Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected].

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Дніпро, погода
Аварія на блокпосту, стан поранених внаслідок атаки по Кривому Рогу. Головні новини Дніпра та області 21 березня
Світло, блекаут, Дніпро
У Дніпрі відключатимуть світло жителям двох вулиць: адреси
Люди набирають питну воду на точках видачі IsraAid
Миколаївська міська рада та міжнародна організація IsraAID оголосили про запуск кампанії "ХодиДоВоди"
ракетний удар, Кривий Ріг, зруйнована квартира
Тиждень після ракетного удару по багатоповерхівці Кривого Рогу: будівельники укріплюють стіни двох під'їздів
На початок