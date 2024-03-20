Комунальним підприємствам "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" місто планує виділити приблизно 350 мільйонів гривень на утримання. За ці гроші зможуть покрити борги, які утворились через необґрунтовану різницю у тарифах на послуги з тепло- та водопостачання.

Про це на Facebook-сторінці повідомив заступник міського голови Василь Зазуляк.

Чому водоканал потребує грошей з міського бюджету

Останні тарифи на тепло- та водопостачання приймали у 2018-2021 роках, повідомив Зазуляк. Відтоді вони не покривають собівартість послуг. Зокрема, у грудні 2023 року на своєму звіті гендиректор водоканалу Андрій Колесник розповів, що тариф на воду збитковий на майже 50%. Через це витрати підприємства перевищують дохід. Також водоканал не може самостійно покривати витрати на електроенергію, реагенти й зарплати.

За 2023 рік підприємство заробило майже 196 мільйонів гривень прибутку, а витратило майже 310 мільйонів гривень. Щоб покрити витрати, з міського бюджету надали понад 78 мільйонів гривень фінансової підтримки. Того ж року підприємство подало до Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розрахунки економічно обґрунтованого тарифу. Але наразі тариф не змінився.

Який борг потрібно покрити тепловикам

Тариф на тепло для населення становить 1204,62 гривні за гігакалорію. Його не змінювали з 2018 року, тому він економічно необґрунтований. Через це підприємство працює у збиток.

Станом на липень 2023 року заборгованість теплокомуненерго становила понад 333 мільйони гривень. Така сума утворилась через те, що впродовж 2022 та 2023 років різницю в тарифі підприємству мали компенсувати з державного бюджету, йдеться у проєкті рішення на сторінці міської ради. Того ж місяця у міській раді написали звернення до Кабміну про допомогу в покритті цього боргу.

Також підприємство мало майже 60 мільйонів гривень боргу перед Чернівцігазом. Наприкінці червня 2023 року підприємство "Чернівцігаз" подало до суду на комунальне підприємство "Чернівцітеплокомуненерго". У такий спосіб планувало стягнути понад 40 мільйонів гривень боргу за спожитий газ. Загальний борг підприємства становить понад 50 мільйонів гривень.

Також станом на 1 лютого 2024 року борг чернівчан перед теплокомуненерго становив 61 мільйон гривень. Це споживачі, які живуть у багатоквартирних будинках й мають централізоване опалення, про це в ефірі Українського радіо. Чернівці розповів директор "Чернівцітеплокомуненерго" Олександр Корчунов.

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