НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На підтримку двох комунальних підприємств Чернівців планують виділити 350 млн грн через збитковий тариф
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИТАРИФИРегіони

На підтримку двох комунальних підприємств Чернівців планують виділити 350 млн грн через збитковий тариф

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Чернівціводоканал
На фото працівник водоканалу. Джерело: КП "Чернівціводоканал"

Комунальним підприємствам "Чернівцітеплокомуненерго" та "Чернівціводоканал" місто планує виділити приблизно 350 мільйонів гривень на утримання. За ці гроші зможуть покрити борги, які утворились через необґрунтовану різницю у тарифах на послуги з тепло- та водопостачання.

Про це на Facebook-сторінці повідомив заступник міського голови Василь Зазуляк.

Чому водоканал потребує грошей з міського бюджету

Останні тарифи на тепло- та водопостачання приймали у 2018-2021 роках, повідомив Зазуляк. Відтоді вони не покривають собівартість послуг. Зокрема, у грудні 2023 року на своєму звіті гендиректор водоканалу Андрій Колесник розповів, що тариф на воду збитковий на майже 50%. Через це витрати підприємства перевищують дохід. Також водоканал не може самостійно покривати витрати на електроенергію, реагенти й зарплати.

За 2023 рік підприємство заробило майже 196 мільйонів гривень прибутку, а витратило майже 310 мільйонів гривень. Щоб покрити витрати, з міського бюджету надали понад 78 мільйонів гривень фінансової підтримки. Того ж року підприємство подало до Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розрахунки економічно обґрунтованого тарифу. Але наразі тариф не змінився.

Який борг потрібно покрити тепловикам

Тариф на тепло для населення становить 1204,62 гривні за гігакалорію. Його не змінювали з 2018 року, тому він економічно необґрунтований. Через це підприємство працює у збиток.

Станом на липень 2023 року заборгованість теплокомуненерго становила понад 333 мільйони гривень. Така сума утворилась через те, що впродовж 2022 та 2023 років різницю в тарифі підприємству мали компенсувати з державного бюджету, йдеться у проєкті рішення на сторінці міської ради. Того ж місяця у міській раді написали звернення до Кабміну про допомогу в покритті цього боргу.

Також підприємство мало майже 60 мільйонів гривень боргу перед Чернівцігазом. Наприкінці червня 2023 року підприємство "Чернівцігаз" подало до суду на комунальне підприємство "Чернівцітеплокомуненерго". У такий спосіб планувало стягнути понад 40 мільйонів гривень боргу за спожитий газ. Загальний борг підприємства становить понад 50 мільйонів гривень.

Також станом на 1 лютого 2024 року борг чернівчан перед теплокомуненерго становив 61 мільйон гривень. Це споживачі, які живуть у багатоквартирних будинках й мають централізоване опалення, про це в ефірі Українського радіо. Чернівці розповів директор "Чернівцітеплокомуненерго" Олександр Корчунов.

Читайте Суспільне Чернівці у Telegram: головні новини

Станьте частиною Суспільне Чернівці: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Водоканал Хмельницький
У Хмельницькому боржникам перекривають водовідведення
Житомир, сміттєпереробний завод, переробка, тариф, Євгеній Барах, директор
В Житомирі після завершення опалювального сезону може зрости тариф на переробку сміття: якою буде ціна
Хмельницьктеплокомуненерго
Хмельничани заборгували 200 мільйонів гривень за тепло
Газова плита, газ, комунальні послуги
Обслуговування газових мереж: скільки сплачуватимуть мешканці Львівщини
На початок