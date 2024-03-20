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7000 доларів з людини: правоохоронці затримали ужгородця за підозрою у переправленні чоловіків через кордон
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7000 доларів з людини: правоохоронці затримали ужгородця за підозрою у переправленні чоловіків через кордон

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Правоохоронці затримали ужгородця за підозрою у переправленні чоловіків через кордон
Правоохоронці затримали ужгородця за підозрою у переправленні чоловіків через кордон. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

На Закарпатті правоохоронці затримали 36-річного жителя міста Ужгород, якого підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією поліції, 36-річний ужгородець підшукував чоловіків та пропонував їм безперешкодний перетин держкордону в обхід офіційних пунктів пропуску. За це підозрюваний отримав 7000 доларів з людини.

Переправника затримали на околиці міста Чоп Ужгородського району під час спроби переправити одного з "клієнтів" до Угорщини, додають у відомстві.

Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККНезаконне переправлення осіб через державний кордон України. України. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 151 000 гривень.

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