НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Благодійники зі Швеції передали Миколаївщині пожежний автомобіль
ДОПОМОГАДСНСШвеціяАВТОРегіони

Благодійники зі Швеції передали Миколаївщині пожежний автомобіль

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежний автомобіль
Пожежний автомобіль, що передали благодійники на потреби Вільнозапорізької громади, Миколаївщина, 19 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

Благодійники "Lions Club Olofström" зі Швеції 19 березня передали спецавтомобіль та захисний одяг на потреби пожежних-добровольців Миколаївської області. За допомоги авто добровольці гаситимуть пожежі до прибуття рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Машину використовуватимуть у Вільнозапорізькій громаді Баштанського району.

"Небайдужі громадяни стають на захист своїх громад та, до прибуття професійних вогнеборців, допомагають боротися із пожежами. Але, всі ми розуміємо, що для цього їм потрібна як спеціальна техніка, так і захисний одяг, обладнання та оснащення", — йдеться в повідомленні.

Благодійники зі Швеції передали Миколаївщині пожежний автомобіль
Спецавтомобіль та захисні речі від швецьких благодійників, Миколаївщина. 19 березня 2024 року . Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

Це вже третій спецавтомобіль, що надали шведські волонтери, додали в ДСНС.

"Один з них було передано на потреби Первомайської селищної територіальної громади та вже активно використовується для ліквідації пожеж. Ще один — знаходиться в оперативному розрахунку в лісовому господарстві", — повідомили рятувальники.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Банк Росії
США запропонували механізм, щоб залучити для України $50 млрд за допомогою активів РФ
МВФ, допомога Україні
МВФ схвалив виділення Україні транш у 880 млн доларів
"Ментал Хаб" у Полтаві
У Полтаві відкрили центр підтримки ментального здоров'я
Нідерланди цьогоріч виделять ще 2 млрд євро на військову підтримку України — Рютте
Нідерланди цьогоріч виділять ще 2 млрд євро на військову підтримку України — Рютте
На початок