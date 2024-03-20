Благодійники зі Швеції передали Миколаївщині пожежний автомобіль

Благодійники "Lions Club Olofström" зі Швеції 19 березня передали спецавтомобіль та захисний одяг на потреби пожежних-добровольців Миколаївської області. За допомоги авто добровольці гаситимуть пожежі до прибуття рятувальників.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Машину використовуватимуть у Вільнозапорізькій громаді Баштанського району.

"Небайдужі громадяни стають на захист своїх громад та, до прибуття професійних вогнеборців, допомагають боротися із пожежами. Але, всі ми розуміємо, що для цього їм потрібна як спеціальна техніка, так і захисний одяг, обладнання та оснащення", — йдеться в повідомленні.

Спецавтомобіль та захисні речі від швецьких благодійників, Миколаївщина. 19 березня 2024 року . Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

Це вже третій спецавтомобіль, що надали шведські волонтери, додали в ДСНС.

"Один з них було передано на потреби Первомайської селищної територіальної громади та вже активно використовується для ліквідації пожеж. Ще один — знаходиться в оперативному розрахунку в лісовому господарстві", — повідомили рятувальники.

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