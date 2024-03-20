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Очікують нового американського інвестора: власник кількох ТРЦ у Києві виводить свої акції з Dragon Capital
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Очікують нового американського інвестора: власник кількох ТРЦ у Києві виводить свої акції з Dragon Capital

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власник кількох ТРЦ у Києві виводить свої акції з Dragon Capital
Логотип компанії Arricano. Фото: Facebook/Arricano

Arricano Real Estate PLC (Кіпр) і Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції в Dragon Capital. Метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора.

Про це повідомили у пресслужбі Arricano агентству "Інтерфакс-Україна".

Arricano Real Estate Plc (Кіпр) спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв.

Компанії Arricano Real Estate PLC належать чотири торгово-розважальні центри в Україні. Двоє з них у столиці. Йдеться про ТРЦ "Проспект" та РайON. Компанії також належать 49,9% у столичному ТРЦ Sky Mall і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійснює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як його батько Хіллар Тедер (Hillar Teder) передав йому свою частку.

Акції Arricano були розміщені на Лондонській фондовій біржі 2013 року і виключені з лістингу через війну 2023 року. Окрім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включно з Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Dragon Capital — одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг. Гендиректором Dragon Capital є Томаш Фіала.

Раніше повідомлялося, що у Бучі на Київщині планують відкрити новий торговельний центр. Його зведуть на місці будівлі, яка була зруйнована під час повномасштабного російського вторгнення.

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