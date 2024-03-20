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Готується до плей-оф: команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" здобула перемогу третій раз поспіль
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Готується до плей-оф: команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" здобула перемогу третій раз поспіль

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баскетбол, черкаські мавпи
Гра БК "Черкаські Мавпи-Дніпро" з "Кривбасом". "Черкаські Мавпи-Дніпро"

Баскетбольна команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" здобула перемогу третій раз поспіль та готується до плей-оф.

У матчі столичного бабла регулярного чемпіонату Суперліги Favbet, що відбувся 19 березня, черкаська команда обіграла криворізький "Кривбас" із рахунком 80:76, повідомили на офіційному сайті баскетбольної команди.

Таким чином, останній ігровий день чемпіонату баскетболісти завершили без поразок та тріумфували з перемогою у третьому матчі поспіль.

Баскетболіст "Черкаських Мавп" проти суперника
Баскетболіст "Черкаських Мавп" проти суперника. "Черкаські Мавпи-Дніпро"

На початку гри "Кривбас" тримав перевагу до середини другої чверті. Попри це, "Черкаські Мавпи-Дніпро" не відпускали суперника і моментами виходили вперед. Під час матчу завдяки точним дальнім кидкам, черкащани вийшли вперед та отримали перевагу в рахунку.

Кирило Марченко отримав найкращий результат в складі команди. Він набрав 19 очок, включаючи чотири трьохочкових. У цілому, "Черкаські Мавпи" здобули 14 точок із-за лінії триочкових, порівняно з пʼятьма в суперника.

Баскетбольна команда "Черкаські Мавпи-Дніпро" здобула перемогу над криворізьким "Кривбасом"
Протистояння під час баскетбольного матчу. "Черкаські Мавпи-Дніпро"

"Черкаські Мавпи-Дніпро" вибороли перемогу та завершили сезон на п’ятій сходинці турнірної таблиці. Нині команда готується до плей-оф, де зіграє проти БК "Запоріжжя".

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