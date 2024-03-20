Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо п'яти чоловіків, яких підозрюють у перешкоджанні пасажирським перевезенням у Запоріжжі. Нині четверо з них затримали, а також наклали арешт на їхнє майно. Справу передали до суду.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомили у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури та пресслужбі ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

За даними слідства, п'ятеро чоловіків протидіяли діяльності перевізника, який забезпечував роботу громадського транспорту в Запорізькій області:

"Фігуранти справи, залякуючи власника та працівників місцевого автотранспортного підприємства, намагалися вплинути на припинення ним основної діяльності з перевезення пасажирів. Ці дії вчинялись на користь одного з підозрюваних, який планував отримати повний контроль над міжміським маршрутом та організувати власну мережу перевезень".

Затримання підозрюваних у перешкодженні пасажирським перевезенням у Запоріжжі, 31 жовтня 2023 року. Фото: ГУ Національної поліції в Запорізькій області

31 жовтня 2023 року правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних, на їхнє майно наклали арешт на суму 3,8 мільйона гривень.

Наразі досудове розслідування завершили, обвинувачувальний акт передали до суду за ч. 2 ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. Якщо провину підозрюваних буде доведено, їм загрожує позбавлення волі до десяти років.

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