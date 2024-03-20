У Слов'янську поховали загиблого 20-річного воїна

У Слов'янську на Донеччині провели в останню путь загиблого 20-річного військового Володимира Брєдова, який загинув 13 березня під Авдіївкою.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Володимир народився у Словʼянську, закінчив школу № 20 і Словʼянський коледж транспортної інфраструктури. Торік влітку він отримав диплом, але вибрав для себе не роботу залізничника, а шлях військового, розповів Лях.

"Спочатку він увійшов до лав Дніпровського осередку парамілітарної національно-патріотичної організації "STURM", згодом — до організації українських націоналістів "CENTURIA". Потім підписав контракт із ЗСУ. Тоді хлопцю було всього 19 років. Його направили на навчання в Іспанію. Далі був фронт", — розказав очільник Слов'янської громади.

Володимира Брєдова поховали на центральній алеї Північного кладовища. У нього залишилася мама.

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