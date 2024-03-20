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На Одещині попрощались з поліцейським Дмитром Абраменком, який загинув внаслідок атаки РФ
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На Одещині попрощались з поліцейським Дмитром Абраменком, який загинув внаслідок атаки РФ

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У селищі Авангард попрощались із поліцейським Дмитром Абраменком, який загинув внаслідок ракетного удару по Одесі 15 березня.

Про це 20 березня повідомили в Авангардівській селищній раді.

Дмитро Абраменко приєднався до Нацполіції Одещини у 2018 році. У лютому 2023 року його призначили заступником начальника управління, начальником відділу тактико-спеціальної підготовки управління поліції особливого призначення (штурмовий полк "Цунамі") у бригаді Національної поліції України "Лють".

"В нього було багато мрій і планів, які ми обов’язково маємо виконати. Ми всією громадою сьогодні розділяємо горе дружини, доньки та сина, які сьогодні залишилися без підтримки та опори з невимовним болем, який неможливо витримати", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку РФ по Одесі 15 березня

В Одеській області повітряну тривогу оголосили об 11:01. Через декілька хвилин в Одесі пролунав потужний вибух, водночас у Повітряних силах повідомили про ракету у напрямку Одеси.

О 11:08 у Повітряних силах попередили про загрозу балістики для південних областей. Об 11:21 в Одесі пролунав повторний потужний вибух і після нього ще один. Відбій дали об 11:47.

Унаслідок атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, повідомили у ДСНС Одещини. Також ударом пошкодило десять приватних будинків, станцію технічного обслуговування, газопровід низького тиску та два пожежно-рятувальних автомобілі.

Наразі відомо про 21 загиблого та понад 70 поранених. Серед загиблих — рятувальник Денис Колесніков, фельдшер Сергій Ротару, колишній віцемер Одеси Сергій Тетюхін, командир батальйону "Цунамі" Олександр Гостіщев.

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