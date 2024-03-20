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На Тернопільщині діятимуть центри, де навчатимуть професій для відбудови країни
ОСВІТАРегіони

На Тернопільщині діятимуть центри, де навчатимуть професій для відбудови країни

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На Тернопільщині у трьох освітніх закладах навчатимуть професій для відбудови країни
На Тернопільщині у трьох освітніх закладах діятимуть центри, де навчатимуть професій, необхідних для відбудови країни. Фото: ТОВА/Фото: ТОВА

Міністерство освіти і науки України визначило перші 72 заклади професійно-технічної освіти, де навчатимуть професій, які потрібні для відбудови країни. На Тернопільщині такі навчально-практичні центри створять на базі трьох освітніх закладів. Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації у соцмережі.

"Осередками для навчання таких професій у країні будуть Кременецький професійний ліцей, Чортківське вище професійне училище та Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Загалом в Україні визначили перші 72 профтехи, які отримають 500 мільйонів гривень з держбюджету на оновлення майстерень. Трансформація закладів відбувається в межах проєкту "100 майстерень". Наприкінці весни у цих закладах почнуть оновлювати приміщення, а в наступному навчальному році там зможуть здобувати освіту всі охочі", — йдеться у повідомленні.

На сторінці ОВА також повідомили, чого саме навчатимуть у цих майстернях.

"Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах: сільське господарство — 14 майстерень, громадське харчування — 10 майстерень, промисловість та машинобудування — 7 майстерень, будівництво та автомобільний транспорт — 6 майстерень. Майстерні будуть також створені за профілями: зварювання, металообробка, деревообробка та інші. Також цьогоріч буде створено дві майстерні за профілем оператор дистанційно керованих апаратів, тобто оператор цивільних дронів. Професію планують ліцензувати у 2024 році. За цим напрямом майстерні оновлять в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою і Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки".

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