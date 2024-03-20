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СБУ повідомила про підозру кримському підприємцю Едуарду Бейму
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СБУ повідомила про підозру кримському підприємцю Едуарду Бейму

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Едуард Бейм
Едуард Бейм. Фото: Миротворець

Служба безпеки України 19 березня повідомила підозру 58-річному Едуарду Бейму з Сімферополя, причетному до контрабанди паливно-мастильних матеріалів через порт у Керчі і постачання окупантам FPV-дронів "Упырь" та різноманітного обладнання.

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті Офісу генпрокурора підозрі.

Слідство встановило, що 58-річний Бейм Едуард Геннадійович з Сімферополя добровільно наприкінці 2014 року обійняв посаду гендиректора незаконно зареєстрованого у окупантів ООО "Торговый дом "ТЭС". Він також є її співзасновником.

Едуард Бейм зібрав і 18-19 лютого 2023 року особисто доставив до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області для російських військових маскувальні сітки, продукти, предмети першої необхідності, тепле обмундирування та інші речі.

Навесні 2023 року Едуард Бейм доставив на тимчасово окуповану Херсонщину генератори, запчастини, роботизовані камери, електрообладнання, акумулятори для армійської техніки та інші речі для невстановлених збройних формувань РФ.

У подальшому Бейм організував збір на запчастини, генератори та інше обладнання, яке передав окупантам у Луганській області. Восени 2023 року Едуард Бейм особисто привіз окупантам на Херсонщину безпілотні літальні апарати.

Едуарда Бейма підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у пособництві державі-агресору — умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням.

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