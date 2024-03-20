Двох жителів Дніпропетровщини підозрюють у поширенні матеріалів, які виправдовують та заперечують збройну агресію РФ проти України (частина 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України).

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

За даними слідства, проросійськи налаштований житель Дніпра на власній сторінці у забороненій соціальній мережі поширював дописи російських пропагандистських спільнот. У них заперечувалася збройна агресія РФ проти України і представлялася як внутрішній громадянський конфлікт.

Житель Новомосковська неодноразово розповсюджував дописи антиукраїнського спрямування. В опублікованих матеріалах зазначалося, що "Крим, Донбас, Одеса, Придністров’я – це Росія" та містилися заклики "жити дружно з братніми народами".

У ході обшуків у помешканнях підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Вилучене під час обшуків. Фото: Прокуратура Дніпропетровщини

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