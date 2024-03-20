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13 дронів для ЗСУ передали із Мачухівської громади на Полтавщині
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13 дронів для ЗСУ передали із Мачухівської громади на Полтавщині

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Дрони для потреб ЗСУ передали із Мачухівської громади на Полтавщині
Військові приїхали забирати БпЛА, які придбали за гроші із бюджету Мачухівської громади. фото Мачухівська громада

БпЛА для військової частини закупили у Мачухівській громаді на Полтавщині.

Про це Суспільному повідомив голова Мачухівської територіальної громади Валерій Білокінь.

За його словами, під час останньої передачі передали 13 дронів. Загалом у березні віддали 15 БпЛА.

13 дронів для ЗСУ передали із Мачухівської громади на Полтавщині
Дрони, які передали військовим із Мачухівської громади. фото Мачухівська громада

"У нас є 24 військові частини, із якими ми співпрацюємо. За їхніми запитами ми намагаємось допомогти. Це була чергова передача 13 безпілотників одній із частин. Вже передали, зокрема, антидронові рушниці, генератори. Далі їх ми передаємо по акту передачі безпосередньо військовим. Це усе ми купуємо за гроші наших платників податків. Передаємо допомогу також для частин, де служать жителі Мачухівської громади", - розповів голова Мачухівської громади Валерій Білокінь.

Як розповів Білокінь, цьогоріч у бюджеті громади передбачили майже 60 мільйонів гривень на підтримку військових.

13 дронів для ЗСУ передали із Мачухівської громади на Полтавщині
Загалом з початку березня із Мачухівської громади для воїнів ЗСУ передали понад 15 БпЛА. фото Мачухівська громада

Протягом 2023 року за гроші з місцевого бюджету закупили та передали військовим частинам пристроїв та техніки на понад 4 мільйони 300 тисяч гривень. Це, зокрема, квадрокоптери, окуляри віртуальної реальності, інверторні генератори, приціли та ноутбуки.

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