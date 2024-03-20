У Мирнограді зоозахисники хочуть евакуювати до більш безпечного міста 300 тварин з притулку, розповіла керівниця мирноградського "Товариства захисту тварин" Світлана Остапкова. За її словами, місті почастішали обстріли тож шукають гроші, аби вивезти собак та котів.

В притулку у Мирнограді живе триста тварин — 35 котів, решта — собаки. Всі були — або покинуті, або поранені, тепер ними опікуються волонтери.

Обстріли Мирнограда почастішали, розповідав начальник МВА Юрій Третяк, більше людей виїжджають з міста. Зоозахисники також планують евакуювати тварин.

"Поки що шукаємо куди, хоча б до Дніпропетровської області. Через день "прильоти" — тварини бояться. У нас було неподалік притулку, собаки сильно реагують. Собака один загинув — сердечниця у нас, помер собака", — розповіла керівниця мирноградського "Товариства захисту тварин" Світлана Остапкова.

Собаки у притулку для тварин, Мирноград, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Пес, який живе у притулку для тварин у Мирнограді був поранений неподалік Авдіївки, йому відірвало лапу.

"Йшов і лапу йому відірвало", — розповіла Світлана.

Пес, який отримав поранення лапи у Авдіївці, притулок для тварин, Мирноград, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

У іншої собаки з Авдіївки на прізвисько Білка, також множинні поранення внаслідок обстрілів.

"Її військові вивезли з Авдіївки. Вона зовсім неходяча у нас була — лежача. Ми лікували, вже дама ходить наша. Білка — котяча мати. Вона живе із кішками. У неї були переломи та відкритий перелом був", — розповіла жінка.

Коти та собаки живуть у вольєрах, притулок для тварин, Мирноград, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Собаки живуть у вольєрах та у дворі. Для котів облаштували будиночок зі спальними місцями, лабіринтами та іграшками.

"Зараз, поки не настала спека кішки їдять корм, інваліди-спінальники їдять корм, а решта усі їдять кашу", — розповіла про харчування для тварин Світлана.

Кішка у притулку для тварин, Мирноград, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Світлана розповідає, аби вивезти притулок у більш безпечне місце, потрібно не менше ста тисяч гривень — орендувати фури та закупити клітки для тварин. Одна велика клітка коштує від п'яти тисяч гривень.

"Ми збирали на клітки для евакуації, тому що собак понад двісті вже давно, їх же евакуювати все одно в клітках. Якусь кількість ми зібрали кошти, купили клітки поки що все. Поки я просто шукаю, їжджу дивлюся. Ціни такі, поки нічого ми не підібрали", — поділилась Світлана.

Кішка у притулку для тварин, Мирноград, Донецька область, березень 2024 рік. Фото: Суспільне Донбас

Наразі жодних пропозицій до переїзду тварин в інші області, за словами Світлани, не надходило.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram