У Житомирі розширюють співпрацю із місцевими та міжнародними організаціями Товариства Червоного Хреста. Починаючи із березня 2024 року, на території міста працюють партнери італійського Товариства, а 20 березня про додаткові заходи співпраці з громадою міста підписали представники міської організації.

Меморандум про співпрацю Житомирської міськради з міською організацією Товариства Червоного Хреста уклали перед початком засідання чергового засідання міськвиконкому.

Презентуючи документ, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин сказав, що на території міської громади міжнародні партнери від італійського Товариства Червоного Хреста розпочали реалізацію проєкту із будівництва модульних будинків для переселенців.

"У нас уже нарешті розпочалася реалізація проєкту з будівництва житла для ВПО, вже перші будиночки приїхали, іде монтаж. Це тільки початок, і ми маємо надію, що оголошена спочатку кількість — 40 будинків, буде більшою. У нас вже є на це надія. Навіть є документ ще на 16 будинків, тобто можливість 16 сім’ям отримати житло. Червоний Хрест не тільки допомагає нам із цим проєктом, а й з багатьма іншими: допомога людям із харчуванням та одягом тощо", — розповів міський голова.

У коментарі Суспільному керівниця міської організації Червоного Хреста Ольга Кулеша сказала, що донори італійського Червоного Хреста, які займаються безпосередньо побудовою модульних будиночків для переселенців, у Житомир зайшли 1 березня 2024 року та розпочали роботу на території Вересів. Проте, за її словами, до реалізації цього грантового проєкту від міжнародних партнерів Товариства Червоного Хреста міська та обласна організації не мають стосунку.

"Італійський Червоний Хрест із цієї весни є донорами для Житомирської області. Вони допомагатимуть нам у реалізації багатьох проєктів, адже спеціалізуються за декількома напрямками роботи. Будівництво житла для ВПО на території міста — тільки один із них, проте ми до нього не дотичні, хоча знаємо, що такі будиночки невдовзі будуть у нашому місті. Італійський Червоний Хрест, зокрема, за нашою співучастю також фінансуватиме інші не менш потрібні та важливі громаді проєкти", — розповіла Ольга Кулеша.

За словами керівниці міської організації Товариства Червоного Хреста, меморандум, який підписали із міською радою 20 березня, стосуватиметься організації більшої кількості заходів, спрямованих на підтримку жителів громади. Зокрема, у місті проводитимуть спільні соціальні та гуманітарні акції, одна із яких, приурочена Всесвітньому Дню протидії туберкульозу, запланована за 24 березня у Гідропарку.

Ольга Кулеша також розповіла, що як один із напрямків спільної роботи залишається підтримка родин переселенців.

"Ми, як і раніше, допомагатимемо цим людям в отриманні гуманітарної допомоги, продуктових наборів, засобів гігієни, посуду. Внутрішньо переміщені люди можуть приходити до нас в офіс тричі на тиждень — у понеділок, середу та п'ятницю до 14:00 та отримувати все потрібне", — сказала Ольга Кулеша.

Раніше Суспільне писало, що Меморандум про партнерство та співпрацю з Товариством Червоного Хреста підписали обласна військова адміністрація разом із Житомирською міською радою. Документ передбачав, що у Житомирі мають встановити 40 каркасних будинків, аби забезпечити житлом понад 200 переселенців.

За словами директорки департаменту економічного розвитку Житомирської міськради Вікторії Сичової, проєкт із будівництва будиночків для переселенців, має бути завершений до кінця першого півріччя 2024 року.

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