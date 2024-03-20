Внаслідок авіаційного удару по Великописарівській громаді на Сумщині 19 березня загинув працівник школи. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.
Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
За даними слідства, 19 березня 2024 року близько 15:00 армія РФ ударила з авіації по цивільній інфраструктурі Великописарівської територіальної громади Охтирського району.
Унаслідок атаки загинув 74-річний кочегар школи, пошкоджено будівлю навчального закладу та приватні будинки місцевих жителів.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.
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