НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Великописарівській громаді на Сумщині загинув працівник школи – розпочато слідство
СМЕРТЬОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуПРОКУРАТУРАРегіони

У Великописарівській громаді на Сумщині загинув працівник школи – розпочато слідство

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Селище Велика Писарівка, Сумська область
Селище Велика Писарівка, Сумська область. Фото: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок авіаційного удару по Великописарівській громаді на Сумщині 19 березня загинув працівник школи. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 19 березня 2024 року близько 15:00 армія РФ ударила з авіації по цивільній інфраструктурі Великописарівської територіальної громади Охтирського району.

1
Наслідки російського обстрілу Великописарівької громади Фото: Сумська обласна прокуратура
1
Наслідки російського обстрілу Великописарівької громади Фото: Сумська обласна прокуратура
1
Наслідки російського обстрілу Великописарівької громади Фото: Сумська обласна прокуратура
1
Наслідки російського обстрілу Великописарівької громади Фото: Сумська обласна прокуратура
1
Наслідки російського обстрілу Великописарівької громади Фото: Сумська обласна прокуратура

Унаслідок атаки загинув 74-річний кочегар школи, пошкоджено будівлю навчального закладу та приватні будинки місцевих жителів.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Підтвердили загибель бійця з Волині Романа Калашнюка
Підтвердили загибель 38-річного бійця з Волині Романа Калашнюка
поховання, смерть, ЗСУ, бійці, Чернігівщина
На Чернігівщині попрощалися з двома бійцями — Анатолієм Ковтягою та Миколою Голубом
Прикордоння Чернігівщини після обстрілів
Від початку 2024 року на Чернігівщині було понад 3 тисячі приходів, через них загинули 2 людини, 4 отримали поранення
робота криміналістів
У Харкові ідентифікували загиблих внаслідок удару РФ по Холодногірському району 20 березня
На початок