В Івано-Франівську під час дорожньо-транспортної пригоди травмувався мотоцикліст

В Івано-Франківську 19 березня ввечері зіткнулися автівка та мотоцикл, керманич якого травмувався. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Про це інформують на Facebook-сторінці поліції в Івано-Франківській області.

"Поліцейські з'ясували, що місцевий 41-річний водій Volkswagen Passat, проїжджаючи автомобілем нерегульоване перехрестя, не надав перевагу у русі мотоциклу Kovi. Внаслідок цього вони зіткнулися", — йдеться у дописі.

До лікарні госпіталізували мотоцикліста з Івано-Франківська 2004 року народження. Результати освідчення на стан сп’яніння показали, що водії були тверезими.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають водіїв:

не сідати за кермо у стані сп’яніння, бо це може призвести до летальних наслідків;

бути уважними під час їзди у темну пору доби (дотримуватися безпечної швидкості);

не нехтувати правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства. Неправильна оцінка дорожньої ситуації, перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть і переходів нерідко призводять до дорожньо-транспортних пригод.

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