Сьогодні, 20 березня, в смт Кушугум на Запоріжжі попрощалися з 27-річним військовослужбовцем Костянтином Мяновським. Він загинув 12 березня 2024 року поблизу села Нетайлове Донецької області.
На церемонії поховання були присутні кореспонденти Суспільного.
Костянтин Мяновський вступив до лав ЗСУ добровольцем у 2022 році, розповів голова Кушугумської територіальної громади Володимир Сосуновський:
Володимир Сосуновський, голова Кушугумської територіальної громади. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Він прийняв активну позицію. Знаю його як спорстмена, який брав участь у змаганнях з футболу. Він був великим патріотом нашої громади і України. Загинув від артилерії".
Прощання із загиблим захисником Костянтином Мяновським. Фото: Суспільне Запоріжжя
Як відкриту і гарну людину загиблого захисника житель громади, капелан Олександр Костенко:
Олександр Костенко, житель громади, капелан. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Я його знаю більше як підлітка, як юнака, бо багато разів перескався з ним в церкві. Він був віруючим, ходив до церкви. Знаю, що хлопці про нього добре відгукувалися. Йому дали звання старшого солдата".
Прощання із загиблим захисником Костянтином Мяновським. Фото: Суспільне Запоріжжя
У Костянтина Мяновського залишилася мама, дві сестри і кохана дівчина.
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