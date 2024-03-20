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У Кушугумі на Запоріжжі попрощалися із загиблим захисником Костянтином Мяновським
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У Кушугумі на Запоріжжі попрощалися із загиблим захисником Костянтином Мяновським

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Прощання із загиблим захисником Костянтином Мяновським
Прощання із загиблим захисником Костянтином Мяновським. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 20 березня, в смт Кушугум на Запоріжжі попрощалися з 27-річним військовослужбовцем Костянтином Мяновським. Він загинув 12 березня 2024 року поблизу села Нетайлове Донецької області.

На церемонії поховання були присутні кореспонденти Суспільного.

Костянтин Мяновський вступив до лав ЗСУ добровольцем у 2022 році, розповів голова Кушугумської територіальної громади Володимир Сосуновський:

Володимир Сосуновський
Володимир Сосуновський, голова Кушугумської територіальної громади. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Він прийняв активну позицію. Знаю його як спорстмена, який брав участь у змаганнях з футболу. Він був великим патріотом нашої громади і України. Загинув від артилерії".
Прощання із захисником Костянтином Мяновським
Прощання із загиблим захисником Костянтином Мяновським. Фото: Суспільне Запоріжжя

Як відкриту і гарну людину загиблого захисника житель громади, капелан Олександр Костенко:

Прощання із загиблим захисником Костянтином Мяновським
Олександр Костенко, житель громади, капелан. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Я його знаю більше як підлітка, як юнака, бо багато разів перескався з ним в церкві. Він був віруючим, ходив до церкви. Знаю, що хлопці про нього добре відгукувалися. Йому дали звання старшого солдата".
Прощалися із захисником Костянтином Мяновським
Прощання із загиблим захисником Костянтином Мяновським. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Костянтина Мяновського залишилася мама, дві сестри і кохана дівчина.

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