Затримали жителя Донеччини, якого підозрюють у поширенні в соцмережі закликів щодо здійснення атак на Київ, зокрема, на адміністрацію президента України.

Про це повідомили у прокуратурі Донеччини.

За даними прокуратури, упродовж травня — липня 2022 року "проросійські налаштований" чоловік поширив через власний акаунт у забороненій соцмережі відеоролик на підтримку учасників збройних формувань із Чеченської Республіки, які беруть участь у повномасштабному вторгненні РФ на територію України.

"Крім того, він розповсюдив повідомлення користувачів так званих Z-спільнот про обстріли нібито українськими захисниками мирного Донецька у відповідь на невдачі на фронті. Чоловік активно репостив зневажливі й хибні висловлювання інших прихильників війни про українську владу і Збройні Сили України, в тому числі, що стосувались воїнів батальйону "Азов", — йдеться у повідомленні.

Мешканцю Слов'янська повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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