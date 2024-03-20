Спортивний майданчик, зона відпочинку у школі, мобільний кінотеатр — такі ідеї проєктів з впровадження шкільного громадського бюджету за оновленою моделлю Ради Європи запропонували учні шкіл Звягельської міської територіальної громади.

Старшокласники 12 шкіл Звягельської міської громади подали 53 проєкти, які вони хочуть реалізувати у закладах освіти.

Учениця 8 класу Звягельської гімназії №8 Адріана Бекеша представила проєкт спортивного майданчика, на реалізацію якого потрібно 35 тисяч гривень зі шкільного громадського бюджету.

"Майданчик називається "Мрія". Буде баскетбольне кільце, турніки, гойдалка", — сказала Адріана Бекеша.

Учениця 8 класу Звягельської гімназії №8 Адріана Бекеша, Звягель, березень 2024 року . Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Учень 10 класу ліцею №1 імені Лесі Українки Сергій Кучинський — автор проєкту шкільної зони відпочинку.

"Ми хочемо на першому поверсі нашого закладу зробити зону відпочинку. Там будуть столики, диванчики і настільні ігри, щоб учні могли гарно проводити свій час на перервах та після уроків. Якщо отримаємо 60 тисяч гривень, а в нас є ще спонсорські кошти, то загальна сума вийде 80-85 тисяч гривень", — розповів Сергій Кучинський.

Учень 10 класу ліцею №1 імені Лесі Українки Сергій Кучинський, Звягель, березень 2024 року . Суспільне Житомир/Олена Кучмій

Учениця 7 класу ліцею №4 Тетяна Мартинюк презентувала з подругою спільний проєкт "Мобільний кінотеатр".

"Ми будемо купувати акустичну систему, проєктор. Проєктор в нас буде використовуватися в різних цілях. На це потрібно зі шкільного громадського бюджету 60 тисяч гривень", — сказала Тетяна Мартинюк.

Учениця 7 класу ліцею №4 Звягеля Тетяна Мартинюк, березень 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

На впровадження проєктів зі шкільного громадського бюджету за оновленою моделлю Ради Європи з міського бюджету передбачили 680 тисяч гривень. Про це Суспільному розповів міський голова Звягеля Микола Боровець. За його словами, громада підписала угоду про співпрацю з офісом Ради Європи.

"Рада Європи тут для того, щоб підтримати сучасну, демократичну, стійку Україну як під час війни, так і після перемоги України", — зазначив Голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак.

Голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак вручив подарунки учасникам презентації проєктів, Звягель, березень 2024 року. Суспільне Житомир/Олена Кучмій

19 березня 2024 року Суспільне повідомляло, що учні шкіл Звягельської громади презентували власні проєкти з впровадження шкільного громадського бюджету за оновленою моделлю Ради Європи.

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